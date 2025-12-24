Parlamentul francez a adoptat o lege de urgenţă pentru buget pentru a evita blocarea activității guvernului

Parlamentarii francezi au adoptat marţi o lege bugetară de urgenţă pentru a menţine statul funcţional în ianuarie, până când un buget adecvat pentru 2026 poate fi aprobat de un parlament profund divizat, relatează Reuters.

Prim-ministrul Sebastien Lecornu s-a grăbit să prezinte legea luni seara, după ce parlamentarii din ambele camere nu au reuşit vineri să ajungă la un compromis cu privire la textul bugetului pentru 2026, din cauza divergenţelor pe tema reducerilor de cheltuieli şi majorărilor de impozite.

Legea, care a fost adoptată în unanimitate în Adunarea Naţională, camera inferioară, şi în Senat, permite statului să reporteze limitele de cheltuieli pentru 2025 în noul an, să colecteze impozite şi să emită datorii.

Discursul lui Lecornu către națiune

„Ne va permite să colectăm impozite şi să gestionăm serviciile publice începând cu 1 ianuarie”, a declarat Lecornu într-un discurs adresat naţiunii, marţi seara, înainte de aprobarea Senatului.

Investitorii şi agenţiile de rating analizează cu atenţie finanţele Franţei, în timp ce Lecornu se străduieşte să ţină sub control un deficit bugetar care se ridică la 5,4% din producţia naţională în acest an - cel mai mare din zona euro, care are 20 de ţări.

Guvernul minoritar al lui Lecornu are puţin spaţiu de manevră în parlamentul divizat, unde luptele pentru buget au răsturnat deja trei guverne de când preşedintele Emmanuel Macron şi-a pierdut majoritatea în alegerile anticipate din 2024.

Focus pe un buget complet pentru 2026

Prim-ministrul a declarat că se va concentra acum, împreună cu cabinetul său şi diferitele partide politice, pe negocierea unui buget complet pentru anul viitor, cu un deficit bugetar sub echivalentul a 5% din PIB.

Franţa a utilizat anul trecut legislaţia de urgenţă care permite prelungirea cheltuielilor până când a putut fi adoptat în februarie un buget adecvat pentru 2025, ceea ce, potrivit guvernului, a generat costuri de 12 miliarde de euro.

