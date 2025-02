Pro-rușii din Transnistria refuză ajutorul UE de 60 de milioane de euro pentru depășirea crizei energetice

Anunțul a fost făcut de premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, transmit Radio Chișinău și Deschide.md, potrivit Agerpres.

În schimb, regiunea transnistreană va primi gaz prin intermediul unei companii ungare, urmând să plătească în avans tranzitul pe teritoriul Republicii Moldova.

''Guvernul, împreună cu Uniunea Europeană, a rezolvat o problemă gravă creată de Rusia - a dus căldură și lumină în casele locuitorilor din regiunea transnistreană. Oamenii au văzut ce înseamnă Rusia și ce înseamnă să ai Uniunea Europeană alături de tine. Banii din grantul european oferit gratuit din 1 februarie au fost utilizați integral'', a informat premierul Dorin Recean, într-un mesaj pe Facebook.

În postarea sa, Recean a explicat că, ''pe termen mediu, oferta UE de 60 de milioane de euro era o soluție care să dezlege regiunea transnistreană de șantajul și instabilitatea energetică. Tiraspolul a refuzat această soluție. Rusia nu le permite să accepte ajutorul european, din frica de a pierde controlul asupra regiunii. Condiția de bază refuzată de Tiraspol a fost creșterea treptată a tarifelor pentru consumatori. Prin urmare, nu pot primi bani din ajutorul european de 60 de milioane de euro. Soluția pe care a ales-o regimul de la Tiraspol înseamnă că locuitorii regiunii transnistrene vor continua să trăiască într-o stare de imprevizibilitate și îngrijorare cu privire la furnizarea gazului. Este o soluție care nu rezolvă problema pe termen lung. Totuși, nu vom bloca livrarea gazului și nu vom lăsa oamenii de pe malul stâng să înghețe''.

Recean a explicat cum va ajunge gazul acum în regiunea transnistreană:

''O companie din Ungaria - MET Gas and Energy Marketing AG - va fi achitată de JNX General Trading L.L.C, din Dubai, și va aduce gazul la frontiera cu Republica Moldova. Ambele companii au fost verificate. MET Gas and Energy Marketing AG este trader de gaze naturale pe piața europeană. Pentru JNX General Trading L.L.C nu au fost identificate neconformități în ceea ce privește legislația națională și internațională. La fel, în spatele companiilor nu au fost identificați cetățeni moldoveni; MET Gas and Energy Marketing AG va livra gazul la frontiera cu R. Moldova în baza contractului semnat cu Moldovagaz; Tiraspolul va achita în avans costurile de tranzit pentru gazul transportat de la frontiera cu Republica Moldova spre regiune în baza unui acord între Moldovagaz și Tiraspoltransgaz''.

”Noi permitem acest tranzit, iar Tiraspolul va întreprinde câteva acțiuni care să demonstreze deschidere: eliberarea deținuților politici, rezolvarea problemei liceului din Rîbnița (unica instituție de învățământ cu predare în limba română din Transnistria - n.r.), păstrarea televiziunii publice moldovenești în grilă, scoaterea posturilor de control instalate în 2022 (33, dintre care 11 încă sunt active). Important: acesta nu este un acord între guvernul Republicii Moldova și Rusia sau alte entități, ci o permisiune din partea guvernului ca oamenii din regiunea transnistreană să primească gaz și să nu înghețe”, a mai explicat premierul moldovean, care a anunțat totodată că toate aceste subiecte vor fi discutate luni la Comisia pentru Situații Excepționale (CSE).

