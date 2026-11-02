În opinia sa, acesta s-a transformat într-o reuniune mondenă de partid, cu sute de invitați, lideri social-democrați, ținute extravagante și artiști internaționali.

Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, Siegfried Mureșan susține că liderii PSD nu încearcă să ascundă nivelul de trai pe care l-au dobândit după anii petrecuți în politică și îi acuză că își etalează luxul în fața românilor, care au fost nevoiți să suporte consecințele găurii bugetare lăsate în urmă de social-democrați.

„Parada luxului făcută în weekend de liderii PSD arată un lucru simplu: pesediștii nici măcar nu încearcă să ascundă cât de bine le merge după anii petrecuți în politică”, a scris europarlamentarul.

Acesta consideră că liderii PSD știau că evenimentul va atrage atenția publică, dar, cu toate acestea, nu s-au putut abține să își etaleze luxul.

Siegfried Mureșan amintește de ceasul lui Sorin Grindeanu și de pantofii de lux ai liderilor PSD

În mesajul său, Siegfried Mureșan susține că evenimentul din weekend nu este un caz izolat și amintește de alte situații în care liderii social-democrați au atras atenția prin articolele vestimentare și accesoriile de lux.

„Am văzut ceasul de mii de euro al domnului Grindeanu, pantofii de mii de lei ai lui Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu și articolele vestimentare de lux ale altor lideri PSD”, a transmis acesta.

Europarlamentarul face o distincție între oamenii de afaceri care au acumulat averi în mediul privat și au intrat ulterior în politică și liderii despre care afirmă că au ajuns în politică fără avere, dar cu dorința de a se îmbogăți.

„Și nu vorbim despre niște oameni de afaceri deja îmbogățiți în mediul privat, care au intrat în politică pentru a face bine. Vorbim despre oameni care au intrat în politică doar cu adeziunea de partid și conturile goale, dar cu dorința acerbă de a le umple odată ajunși în fruntea țării”, a scris Siegfried Mureșan.

„Funcția publică nu reprezintă o responsabilitate, ci un privilegiu și o cale spre îmbogățire”

În opinia europarlamentarului, liderii PSD par mai preocupați să își arate unii altora cât de bine le merge decât să manifeste respect față de alegători.

Mureșan afirmă că impresia transmisă de aceștia este că funcția publică reprezintă un privilegiu și o oportunitate de îmbogățire, nu o responsabilitate față de cetățeni.

„Pentru liderii PSD pare mai important să-și arate unii altora cât de bine le merge decât să arate puțin respect față de alegători. Impresia pe care o transmit este că funcția publică nu reprezintă o responsabilitate, ci un privilegiu și o cale spre îmbogățire”, a transmis el.

În finalul mesajului publicat pe Facebook, Siegfried Mureșan susține că România merită o clasă politică ai cărei reprezentanți să înțeleagă că trebuie să servească cetățenii, nu să se comporte ca niște moșieri cărora li se cuvine totul.

„România merită o clasă politică în care liderii înțeleg că datoria lor este să servească cetățenii, nu să se comporte ca niște moșieri cărora li se cuvine totul.

Politica trebuie să fie despre responsabilitate și rezultate pentru oameni, nu despre accesul la lux și etalarea privilegiilor”, a conchis europarlamentarul.

Mai mulţi lideri ai PSD au participat în weekend la o petrecere de botez organizată la Timişoara de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care şi-a creştinat cel de-al treilea băiat.

Naşul copilului a fost preşedintele PSD, Sorin Grindeanu. La evenimentul cu sute de invitaţi a cântat şi Al Bano.

Cum a reacționat Grindeanu

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că regretă percepţia creată în rândul oamenilor "care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an" faţă de evenimentul din weekend de la Timişoara.

"Am văzut reacţiile apărute după evenimentul din weekend. Înţeleg criticile celor care au considerat că unele dintre aceste imagini transmit un mesaj nepotrivit, în contrast cu problemele pe care le are România. În contextul social dificil, toţi cei care au responsabilităţi publice şi toţi cei care avem responsabilităţi publice trebuie să fim mult mai atenţi cu felul în care ne raportăm la oameni şi la mesajul pe care îl transmitem, chiar şi în cadrul unor evenimente private. Nu vreau să caut explicaţii şi să minimalizez reacţia, în calitate de lider al PSD regret percepţia creată în rândul oamenilor care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an. Consider că avem obligaţia să demonstrăm, prin ceea ce facem, că am înţeles acest lucru", a spus Grindeanu la sediul central al PSD, potrivit Agerpres.

El a adăugat că responsabilitatea celor care guvernează este să se concentreze pe ce aşteaptă oamenii - "venituri mai bune, locuri de muncă şi o economie care să repornească".

"Iar românii trebuie să vadă această preocupare nu doar în declaraţiile noastre, ci mai ales în faptele noastre", a menţionat acesta.