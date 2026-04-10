Până la Înviere, cei care au ieșit la cumpărături au avut nevoie de răbdare. Într-un magazin din Capitală, provocarea a început încă de la intrare. Odată intrați, provocările au continuat în fața vitrinelor pline.

Reporter: „Se decide greu bunica?”

Copil: „Da, da. Ne-a pus pe noi să alegem, să îi căutăm cel mai mic preț și nu prea îl găsim, sincer”.

Reporter: „Ce mai aveți de luat?”

Copil: „Ohooo, păi nu cred că am bifat nimic de pe listă”.

Reporter: „Și de cât timp sunteți în magazin?”

Copil: „Ohoo, de o oră și ceva, mai mult de o oră”.

Deciziile nu au fost, însă, ușoare. De departe, însă, cei mai încurcați au fost domnii.

Reporter: „Cu cine ați venit la cumpărături?”

Bărbat: „Cu un coleg de muncă”.

Reporter: „Cum de v-ați nimerit cu colegul și nu sunteți cu soția?”

Bărbat: „Ele au fost în alte locuri, la alte magazine”.

Reporter: „Cu cine sunteți în apel?”

Alt bărbat: „Cu soția. Tot ce a vrut, le-am găsit”.

Reporter: „Și acum de ce v-a sunat?”

Bărbat: „Să mă duc mai repede acasă. Aia e...”.

Cei care au vrut gusturi tradiționale au ocolit supermarketurile și au mers în piețele volante, unde producătorii au venit cu drob, cozonac și pască. În piețele volante, prețurile sunt mai ridicate decât în supermarketuri, dar rămân sub cele din băcăniile de specialitate.