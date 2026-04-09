În România, ieftinirea este vizibilă la motorină, unde reducerea accizei se suprapune peste trendul descendent al petrolului. Chiar și așa, scăderile sunt fragmentate. Astfel, unele stații prețuri sub pragul de 10 lei/litru, scăderea continuând trendul de marți și miercuri în timp ce altele mențin prețuri peste acest nivel, semn că ajustările nu s-au transmis integral în piață.

Benzina rămâne, deocamdată, stabilă, cu variații minore de la o zi la alta, în timp ce GPL-ul continuă să fie cel mai ieftin carburant.

În București, joi, 9 aprilie, benzina standard se vinde cu 9,12 lei/litru la Petrom, 9,19 lei/litru la Lukoil și Socar și 9,23 lei/litru la MOL și OMV. La Rompetrol, prețurile sunt mai variate, între 8,94 și 9,2 lei/litru.

Motorina standard pornește de la 9,93 lei/litru la Petrom, ajunge la 9,98 lei/litru la Lukoil și 9,99 lei/litru la Socar, în timp ce MOL și OMV afișează 10,02 lei/litru. Cele mai ridicate valori rămân la Rompetrol, unde prețul variază între 10,08 și 10,28 lei/litru.

La GPL, prețurile sunt mai scăzute și relativ apropiate între rețele: 4,21 lei/litru la Lukoil, între 4,14 și 4,24 lei/litru la MOL și între 4,17 și 4,2 lei/litru la Rompetrol.

În țară, tendința este similară. La Craiova, benzina standard variază între 8,94 și 9,23 lei/litru, motorina între 9,93 și 10,08 lei/litru, iar GPL-ul între 4,14 și 4,24 lei/litru.

La Cluj-Napoca, benzina se menține în intervalul 8,94–9,23 lei/litru, motorina între 9,93 și 10,15 lei/litru, iar GPL-ul între 4,14 și 4,28 lei/litru.

În Timișoara, benzina standard este tot între 8,94 și 9,23 lei/litru, motorina între 9,93 și 10,15 lei/litru, iar GPL-ul între 4,25 și 4,28 lei/litru.

La Iași, benzina se încadrează între 8,94 și 9,23 lei/litru, motorina între 9,93 și 10,08 lei/litru, iar GPL-ul între 4,25 și 4,28 lei/litru.

Armistițiu fragil între SUA și Iran

Preşedintele SUA Donald Trump a declarat că a convenit marţi asupra unui armistiţiu de două săptămâni cu Iranul, cu puţin timp înainte de expirarea termenului-limită, relatează CNN.

Trump a spus că acordul de încetare a focului a fost condiţionat de acceptul Iranului vizând redeschiderea Strâmtorii Ormuz, vitală din punct de vedere strategic. Consiliul Suprem de Securitate Naţională al Iranului vorbeşte despre ”o mare victorie” şi anunţă că armata sa va coordona tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz pe durata armistiţiului. Conform premierului pakistanez, armistiţiul include şi Libanul.

„Pe baza discuţiilor cu prim-ministrul Shehbaz Sharif şi cu mareşalul Asim Munir, din Pakistan, şi în urma solicitării acestora de a amâna forţa distructivă care urma să fie lansată în această seară asupra Iranului, şi cu condiţia ca Republica Islamică Iran să accepte DESCHIDEREA COMPLETĂ, IMEDIATĂ şi SIGURĂ a Strâmtorii Hormuz, sunt de acord să suspend bombardamentele şi atacul asupra Iranului pentru o perioadă de două săptămâni. Acesta va fi un armistiţiu de ambele părţi!”, a scris Trump pe Truth Social.

Reducerea accizei, printre măsurile luate de Guvern în criza carburanților

Ordonanţa care reduce cu 30 de bani pe litru acciza la motorină şi instituie contribuţia de solidaritate pentru anumiţi operatori economici a intrat în vigoare marţi, 7 aprilie. Preţurile pot fi majorate cel mult o dată pe zi, până la ora 12.00.

Conform Ordonanţei de Urgenţă privind reducerea temporară a nivelului accizei aplicabil motorinei şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României, acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar cu 30 de bani pe litru, respectiv de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri.

De asemenea, se instituie contribuţia de solidaritate pentru următorii operatori economici:

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi obţin venituri din comercializarea neprelucrată a acestuia;

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi care, direct sau prin persoanele afiliate acestora, prelucrează ţiţei şi obţin venituri din comercializarea produselor energetice;

Contribuţia de solidaritate se aplică doar pentru lunile în care preţul petrolului Brent depăşeşte 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotaţiilor zilnice de închidere în luna de referinţă. Nivelul contribuţiei variază între 1,5% (Brent peste 70 USD/baril) şi 9,9%, asigurând proporţionalitatea sarcinii fiscale cu nivelul câştigului excepţional.

”Contribuţia de solidaritate reprezintă venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază distinct”, a transmis Guvernul.

Instituţia a precizat că, pe perioada declarată de criză pe piaţa petrolului şi carburanţilor, operatorii economici care comercializează benzină şi motorină cu amănuntul către consumatorii finali pot majora preţurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi calendaristică, până la ora 12.00.

Preţurile de vânzare pot fi reduse oricând, de câte ori este necesar.

”Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,3 lei/litru va avea un impact bugetar estimat la 0,61 miliarde lei. Introducerea contribuţiei de solidaritate va genera un impact bugetar estimat între 0,07 şi 0,65 miliarde lei, în funcţie de cota de taxare aplicată şi preţul mediu lunar al ţiţeiului Brent”, precizează Guvernul.

Măsurile stabilite prin acest act normativ se adaugă celor cuprinse în Ordonanţa nr.19/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale, a reieşit oficial în urma întâlnirii de luni a preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol.