Prețurile petrolului Brent au depășit recent 100 de dolari, în urma atacului comun SUA–Israel împotriva Iranului. În Uniunea Europeană, prețurile la benzină sunt cu aproximativ 15% mai mari, iar cele la motorină cu circa 30% mai mari la începutul lunii aprilie, comparativ cu sfârșitul lunii februarie 2026.

Potrivit Buletinului săptămânal privind prețurile petrolului publicat de Comisia Europeană la 2 aprilie 2026, prețul mediu al benzinei Euro-super 95 în UE este de 1,871 euro pe litru, iar cel al motorinei este de 2,076 euro pe litru. Aceste prețuri reflectă situația din 30 martie, scrie Euroenews.com.

Unde e cea mai scumpă motorină

În cadrul UE, prețurile la motorină pe litru variază de la 1,21 euro în Malta până la 2,46 euro în Olanda. Pe lângă Olanda, cele mai ridicate prețuri la motorină se găsesc în Danemarca (2,36 euro), Germania (2,29 euro), Finlanda (2,27 euro) și Belgia (2,23 euro).

Prețurile motorinei sunt, de asemenea, peste media UE în Austria (2,20 euro), Franța (2,19 euro), Irlanda (2,18 euro), Suedia (2,15 euro), Lituania (2,12 euro) și Grecia (2,12 euro).

România e clasează pșe poziția 17, cu un preț de 2,03 euro pe litru.

Cea mai ieftină motorină

Malta este un caz aparte, având cele mai mici prețuri la motorină – 1,21 euro pe litru. Următoarele cele mai ieftine țări sunt Ungaria (1,62 euro), Slovenia (1,62 euro) și Bulgaria (1,62 euro).

Motorina costă sub 2 euro pe litru și în Slovacia (1,69 euro), Spania (1,78 euro), Cipru (1,84 euro), Croația (1,88 euro) și Cehia (1,97 euro).

Cele mai mari prețuri la benzină

Prețurile la benzină (Euro-super 95) variază de la 1,34 euro pe litru în Malta până la 2,33 euro în Olanda. Acest lucru arată că atât benzina, cât și motorina sunt cele mai scumpe și cele mai ieftine în aceleași țări.

Țările cu cele mai ridicate prețuri la benzină sunt în mare parte aceleași ca în cazul motorinei: un litru costă 2,23 euro în Danemarca, 2,13 euro în Germania și 2,05 euro în Finlanda.

Prețurile benzinei depășesc, de asemenea, 2 euro pe litru în Grecia (2,05 euro) și Franța (2,01 euro).

Deși Malta (1,34 euro) are cel mai mic preț la benzină din UE, nu este un caz izolat ca în cazul motorinei, deoarece Bulgaria urmează îndeaproape cu 1,44 €.

Prețurile Euro-super 95 sunt, de asemenea, sub 1,60 euro pe litru în Slovenia (1,51 euro), Ungaria (1,54 euro), Spania (1,56 euro), Slovacia (1,58 euro) și Cipru (1,58 euro).

La benzină, România se încadrează sub media UE, pe poziția 14, cu un preț de 1,84 euro pe litru.

Prețurile combustibilului GPL

În medie, prețul GPL auto în UE este de 0,841 euro pe litru. Italia (0,66 euro) are cel mai mic preț, în timp ce Croația (1,26 euro) are cel mai ridicat.

Comparând prețurile combustibililor dinaintea atacului SUA–Israel, început pe 28 februarie 2026, cu cele de la începutul lunii aprilie, benzina a crescut de la 1,64 euro (23 februarie) la 1,87 euro (30 martie).

În aceeași perioadă, motorina a crescut de la 1,59 euro la 2,08 euro. Aceasta înseamnă o creștere de 14% pentru benzină și de 30% pentru motorină.

Ponderea taxelor în prețul combustibililor

O parte semnificativă din prețurile combustibililor în Europa provine din taxe. Conform unei analize Euronews Business, bazată pe date din 16 martie 2026:

Taxele reprezintă 44,6% din prețul motorinei

Taxele reprezintă 52,1% din prețul benzinei

Cea mai mare pondere a taxelor la benzină este în Slovenia (54,8%), iar cea mai mică în Bulgaria (43,9%).

În cazul motorinei, cea mai mare pondere este în Malta (54,3%), iar cea mai mică în Estonia (37,6%).

Tipuri de mașini înmatriculate

