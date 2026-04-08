Față de ziua de marți, când măsura a intrat în vigoare, miercuri, 8 aprilie, motorina rămâne mai ieftină, dar în multe stații scăderea nu acoperă integral cei 30 de bani promiși.

Comparativ cu valorile de marți, când motorina standard varia între 9,93 și 10,38 lei/litru, în a doua zi de aplicare a reducerii diferențele între benzinării rămân semnificative. Unele stații au coborât la limita minimă de 9,93 lei/litru, însă altele continuă să vândă motorina peste 10 lei/litru, semn că ajustările sunt încă parțiale. La benzină, intervalul de 9,12–9,23 lei/litru se menține stabil, fără variații notabile de la o zi la alta.

În București, miercuri, 8 aprilie, motorina standard costă 9,93 lei/litru la Petrom, 10,2 lei/litru la Lukoil, MOL și OMV, 10,28 lei/litru la Rompetrol și 10,3 lei/litru la Socar. Benzina standard pornește de la 9,12 lei/litru la Petrom, ajunge la 9,20 lei/litru la Rompetrol și la 9,23 lei/litru în rețelele Lukoil, MOL, OMV și Socar.

La Cluj-Napoca, motorina standard variază între 9,93 lei/litru (Petrom) și 10,28 lei/litru (Rompetrol), în timp ce benzina standard este cuprinsă între 9,12 lei/litru (Petrom) și 9,23 lei/litru (Lukoil).

La Timișoara, motorina standard pornește de la 9,93 lei/litru (Petrom) și ajunge la 10,28 lei/litru (Rompetrol). Benzina standard este între 9,12 lei/litru (Petrom) și 9,23 lei/litru (OMV).

La Craiova, motorina standard se situează între 9,93 lei/litru (Petrom) și 10,02 lei/litru (OMV), iar benzina standard variază între 9,12 lei/litru (Petrom) și 9,23 lei/litru (OMV).

La Iași, motorina standard este cuprinsă între 9,93 lei/litru (Petrom) și 10,28 lei/litru (Rompetrol), în timp ce benzina standard pornește de la 9,12 lei/litru (Petrom) și poate ajunge până la 9,93 lei/litru (Lukoil)

Reducerea accizei, printre măsurile luate de Guvern în criza carburanților

Ordonanţa care reduce cu 30 de bani pe litru acciza la motorină şi instituie contribuţia de solidaritate pentru anumiţi operatori economici a intrat în vigoare marţi, 7 aprilie. Preţurile pot fi majorate cel mult o dată pe zi, până la ora 12.00.

Conform Ordonanţei de Urgenţă privind reducerea temporară a nivelului accizei aplicabil motorinei şi instituirea contribuţiei de solidaritate asupra veniturilor din comercializarea ţiţeiului şi a produselor energetice obţinute din prelucrarea ţiţeiului extras de pe teritoriul României, acciza la motorina standard comercializată pe piaţa internă va fi redusă temporar cu 30 de bani pe litru, respectiv de la 2804,29 lei/1000 litri la 2504,29 lei/1000 litri.

De asemenea, se instituie contribuţia de solidaritate pentru următorii operatori economici:

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi obţin venituri din comercializarea neprelucrată a acestuia;

Operatori economici titulari de acorduri petroliere care extrag ţiţei din zăcăminte situate pe teritoriul României şi care, direct sau prin persoanele afiliate acestora, prelucrează ţiţei şi obţin venituri din comercializarea produselor energetice;

Contribuţia de solidaritate se aplică doar pentru lunile în care preţul petrolului Brent depăşeşte 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotaţiilor zilnice de închidere în luna de referinţă. Nivelul contribuţiei variază între 1,5% (Brent peste 70 USD/baril) şi 9,9%, asigurând proporţionalitatea sarcinii fiscale cu nivelul câştigului excepţional.

”Contribuţia de solidaritate reprezintă venituri la bugetul de stat şi se evidenţiază distinct”, a transmis Guvernul.

Instituţia a precizat că, pe perioada declarată de criză pe piaţa petrolului şi carburanţilor, operatorii economici care comercializează benzină şi motorină cu amănuntul către consumatorii finali pot majora preţurile de vânzare cel mult o singură dată într-o zi calendaristică, până la ora 12.00.

Preţurile de vânzare pot fi reduse oricând, de câte ori este necesar.

”Aplicarea reducerii temporare a accizei la motorină cu 0,3 lei/litru va avea un impact bugetar estimat la 0,61 miliarde lei. Introducerea contribuţiei de solidaritate va genera un impact bugetar estimat între 0,07 şi 0,65 miliarde lei, în funcţie de cota de taxare aplicată şi preţul mediu lunar al ţiţeiului Brent”, precizează Guvernul.

Măsurile stabilite prin acest act normativ se adaugă celor cuprinse în Ordonanţa nr.19/2026 privind declararea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină, şi pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei şi populaţiei pe durata situaţiei de criză.

În prezent, România nu se confruntă cu dificultăţi de aprovizionare, iar companiile din domeniu achiziţionează combustibili la preţuri aliniate pieţei internaţionale, a reieşit oficial în urma întâlnirii de luni a preşedintelui Nicuşor Dan cu premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban, şi reprezentanţii companiilor din industria petrolieră OMV Petrom şi Rompetrol.