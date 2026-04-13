Președintele Confederației Sindicatelor Bulgare, Plamen Dimitrov, a avertizat că inflația din Bulgaria va depăși probabil proiecțiile anterioare, chiar dacă prețurile la combustibili încep să scadă, scrie Novinite.

”Dacă nu se iau deciziile corecte, oamenii vor continua să sufere”, a declarat el, adăugând că este puțin probabil ca creșterile de prețuri deja observate în economie să se inverseze.

„Indiferent dacă prețurile la combustibili scad sau nu, va exista o inflație mai mare decât cea prevăzută, iar prețul a tot ceea ce a crescut nu va reveni”, afirmă liderul de sindicat bulgar. Peisajul economic astfel prezentat pentru Bulgaria se aplică, întru totul, și României.

El a subliniat că orice intervenție ar trebui să înceapă cu o identificare clară a sectoarelor cele mai afectate și o evaluare a modului în care sprijinul pentru întreprinderi ar influența inflația. Scopul, a explicat el, ar trebui să fie atât limitarea șocurilor inflaționiste, cât și protejarea grupurilor vulnerabile. „Aceasta este logica propunerii noastre”, a spus Dimitrov.

”Nu ar trebui să existe nicio creștere a prețurilor biletelor”

În opinia sa, sprijinul pentru sectorul transporturilor este, de asemenea, insuficient și ar trebui extins pentru a include sistemele de transport public. Dimitrov a indicat exemple din alte țări, menționând că politicile din peste 40 de state prioritizează subvenționarea căilor ferate și a transportului urban pentru a preveni creșterile tarifelor și a reduce dependența de vehiculele private. „Nu ar trebui să existe nicio creștere a prețurilor biletelor, astfel încât oamenii să nu fie forțați să își folosească mașinile din cauza combustibilului scump”, a mai spus Dimitrov.

Reamintim că, în România, autoritățile au scumpit deja masiv transportul cu metroul, o decizie similară urmând a fi luată și în privința transportului public de suprafață din București. Asta în condițiile unei scumpiri semnificative a carburanților și în perspectiva unei piețe turbulente a petrolului, care nu dă semne că își va reveni prea curând.