Potrivit unui comunicat al Guvernului, la această întrevedere au participat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

”Discuțiile au vizat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, precum și modul în care acestea susțin stabilitatea economică și predictibilitatea necesară mediului investițional. Premierul a prezentat direcțiile asumate de Guvern pentru consolidarea fiscală, cu accent pe controlul cheltuielilor publice, creșterea eficienței utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în concordanță cu angajamentele asumate. Totodată, a fost reafirmată abordarea responsabilă a Guvernului în ceea ce privește politicile economice și fiscale pe termen mediu, orientată spre întărirea stabilității macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României.” - a precizat Palatul Victoria.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că - atunci când evaluează situația economică și fiscală a României - reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch sunt atenți inclusiv la stabilitatea politică din țara noastră, astfel că ”orice fel de scandal gratuit” din coaliția PSD-PNL-USR-UDMR ar putea afecta evaluarea realizată de Fitch.

”Am avut înaintea acestui interviu o întâlnire cu agenția de rating Fitch și, în mod evident, o parte din indicatorii după care aceste agenții dau un rating, deci dau încrederea în țara noastră, este dat de stabilitatea în guvernare, este legat de ceea ce se va întâmpla anul acesta, de ce se întâmplă anul viitor. Și deci este foarte important pentru noi să fim conștienți că orice fel de scandal gratuit, subliniez, într-o zonă de coaliție, doar pentru a te promova în plan în intern, doar pentru a încerca să te poziționezi într-o formă sau alta, are un cost pe care, în mod direct sau indirect, țara noastră și cetățenii noștri plătesc sub forma unor dobânzi, sub forma unor decizii care ar putea fi fost luate ieri, și nu poimâine, și așa mai departe”, a spus premierul într-un interviu pentru RFI România.



