A doua cea mai mare putere economică din UE este în cădere. Fitch a retrogradat ratingul de credit suveran al Franței

Stiri Economice
13-09-2025 | 08:14
emmanuel macron
AFP

Agenţia Fitch a retrogradat, vineri, ratingul de credit suveran al Franţei la cel mai scăzut nivel înregistrat vreodată.

autor
Cristian Matei

Astfel, agenția a retras celei de-a doua economii din zona euro statutul de AA- (calitate ridicată) şi a plasat-o la „A+” (calitate medie superioară), în contextul crizei politice în desfăşurare şi al creşterii datoriei.

Simbolistica este puternică: prin schimbarea categoriei ţării, agenţia americană de rating ia act de incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în ultimul an de a reduce în mod eficient deficitul public, scriu Reuters şi AFP, potrivit News.ro.

Măsura pune presiune asupra noului prim-ministrului desemnat Sebastien Lecornu, la doar câteva zile de la preluarea funcţiei, în timp ce acesta se străduieşte să formeze un cabinet şi să elaboreze un buget pentru 2026 care să poată fi aprobat de un parlament profund divizat.

Ratingul, cel mai scăzut acordat vreodată Franţei de o agenţie majoră de rating, are o perspectivă stabilă pentru mişcările viitoare, a declarat Fitch, atribuind reducerea acestuia lipsei „unui orizont clar pentru stabilizarea datoriei în anii următori”.

Citește și
François Bayrou
Ce se află în spatele crizei politice din Franța și ce s-ar putea întâmpla în continuare

Analistii au declarat că scăderea ratingului era deja preconizată de pieţe. Însă momentul ales pentru această mişcare este incomod pentru Franţa şi subliniază îngrijorarea crescândă a investitorilor cu privire la capacitatea acesteia de a-şi reduce deficitul bugetar, care este în prezent cel mai mare din zona euro.

Preşedintele Emmanuel Macron l-a numit săptămâna aceasta pe Lecornu, un conservator loial, pentru a forma noul guvern, după ce parlamentarii l-au demis pe veteranul centrist François Bayrou într-un vot de încredere pierdut din cauza planurilor sale de reducere a bugetului cu 44 de miliarde de euro.

Al cincilea prim-ministru al președintelui Macron

Lecornu a devenit al cincilea prim-ministru al lui Macron în mai puţin de doi ani şi se confruntă cu o sarcină aproape imposibilă de a promova un buget redus în parlament - încercări care au dus la demiterea ultimilor doi prim-miniştri ai Franţei.

„Această instabilitate slăbeşte capacitatea sistemului politic de a realiza o consolidare fiscală substanţială”, a transmis Fitch într-un comunicat.

Ministrul finanţelor, Eric Lombard, a declarat că a luat act de decizia Fitch, iar Lecornu continuă consultările cu parlamentarii pentru a obţine adoptarea bugetului şi a restabili finanţele publice.

Retrogradarea Fitch la A+ are consecinţe mai grave decât retrogradările recente, deoarece ar putea determina alte agenţii să-i urmeze exemplul, ceea ce ar putea duce la vânzarea forţată a obligaţiunilor franceze de către investitorii obligaţi să respecte pragurile de rating.

Datoria Franţei a fost supusă presiunilor de când Bayrou a solicitat votul de încredere luna trecută, ducând costurile împrumuturilor la un nivel apropiat de cele ale Italiei, care are a doua cea mai mare datorie din zona euro şi un rating de credit mult mai scăzut.

Misiune grea pentru noul premier al Franței

În contextul în care pieţele obligaţiunilor urmăresc cu atenţie situaţia, Lecornu trebuie să găsească modalităţi de a reduce deficitul bugetar pentru anul viitor de la un nivel estimat la 5,4% din PIB, deşi planul său va fi probabil mai puţin ambiţios decât ţinta de 4,6% a lui Bayrou.

Proiectul său de buget trebuie trimis parlamentului până la 7 octombrie, deşi, în caz de nevoie, ar putea amâna termenul până la 13 octombrie.

Pentru a obţine un sprijin parlamentar suficient, Lecornu ar trebui să facă unele concesii socialiştilor, inclusiv prin creşterea impozitelor pentru cei bogaţi şi atenuarea reformei pensiilor din 2023, obţinută cu greu de Macron. Dar riscă să-i îndepărteze pe legislatorii din propriul partid al lui Macron şi pe republicanii conservatori, dacă merge prea departe.

Retrogradarea Franţei la A+ nu va exercita probabil presiuni asupra marilor bănci, BNP Paribas şi Credit Agricole fiind deja cotate cu A+, iar Societe Generale cu un nivel mai jos de către Fitch.

Această perspectivă sumbră, precum şi certitudinea că prima de risc cerută de investitori va continua să crească, vor convinge oare partidele politice să ajungă la un compromis în privinţa bugetului pentru 2026? Nimic nu este sigur, dorinţa unor politicieni este de a provoca o dizolvare a parlamentului, chiar dacă un astfel de scenariu ar afecta creşterea economică, ar adânci şi mai mult deficitul şi ar agrava povara datoriei.

Ce spune fostul premier Bayrou

Fostul prim-ministru Francois Bayrou a reacţionat pe X la decizia Fitch de a retrograda ratingul suveran al Franţei de la AA- la A+.

„O ţară pe care „elita” sa o conduce spre negarea adevărului este condamnată să plătească preţul”, a comentat Bayrou pe X. Tweetul fostului prim-ministru a declanşat imediat o avalanşă de reacţii. „Tu eşti responsabil. Nu ne vei lipsi (sic)”, îi răspunde un internaut. „Ce tupeu”, adaugă altul.

La rândul său, Charles-Henri Gallois, consilier economic al lui Jordan Bardella, liderul partidului de extremă dreapta Reunirea Naţională, nu îl menajează: „Aţi susţinut toate bugetele macroniste din ultimii 8 ani. Bugetul dvs. a crescut cheltuielile publice cu 30 de miliarde de euro şi a practicat o extorcare fiscală de 20 de miliarde de euro. Aveţi măcar puţină decenţă”.

Aceasta este a doua scădere a ratingului Franţei de către Fitch din aprilie 2023, agenţia invocând atunci tensiunile sociale puternice legate de reforma pensiilor. Dar agenţia americană sancţionează şi incapacitatea celor patru guverne care s-au succedat în decursul unui an de a reduce deficitul public.

„Căderea guvernului în urma unui vot de încredere ilustrează fragmentarea şi polarizarea crescândă a politicii interne”, a indicat Fitch în comunicatul său.

Apoi a adăugat: „Această instabilitate slăbeşte capacitatea sistemului politic de a pune în aplicare o consolidare bugetară de amploare”. Agenţia consideră acum improbabil ca Franţa să-şi reducă deficitul sub pragul de 3% din PIB în 2029, aşa cum îşi propusese guvernul Bayrou înainte de căderea sa.

Un șofer beat și drogat a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în Bistrița, apoi a fugit, în urma unui conflict. VIDEO

Sursa: News.ro

Etichete: Franta, deficit bugetar, fitch,

Dată publicare: 13-09-2025 08:14

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Gigi Becali i-a salvat viața. Patronul FCSB-ului a plătit tratamentul de 40.000 de euro fără să clipească
Citește și...
Politolog, despre premierul francez Bayrou: „A preferat să se sinucidă, în loc să aștepte să fie executat politic”
Stiri externe
Politolog, despre premierul francez Bayrou: „A preferat să se sinucidă, în loc să aștepte să fie executat politic”

Pentru a treia oară în ultimul an, Franța a rămas fără guvern. După ore de dezbateri furtunoase, deputații au respins votul de încredere cerut de premierul François Bayrou, care a propus un buget de austeritate, cu tăieri de 44 de miliarde de euro.

Ce se află în spatele crizei politice din Franța și ce s-ar putea întâmpla în continuare
Stiri externe
Ce se află în spatele crizei politice din Franța și ce s-ar putea întâmpla în continuare

François Bayrou, prim-ministrul Franței, a pierdut votul de încredere privind mandatul său, în cel mai recent episod al unei perioade de haos în Adunarea Națională.

Recomandări
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane
Stiri externe
Aliații se mobilizează. Olanda și Cehia trimit sisteme de apărare anti-aeriană în Polonia, iar Germania și Franța avioane

Secretarul general al NATO și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa au anunțat lansarea operațiunii „Santinela Estică”. Aceasta presupune dislocarea de trupe suplimentare pe flancul estic.

O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp
Stiri Sociale
O cincime din toate locuințele construite în România în ultimii ani sunt în București. Prețul mediu: 2.300 euro/mp

20% din locuințele construite în ultimii 5 ani în România au fost în București. Mii de blocuri noi au apărut în special în cartierele de la marginea Capitalei.

Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR
Stiri actuale
Ministra Mediului l-a demis pe directorul Administrației Naționale „Apele Române”, după ce a pierdut 300 mil. euro din PNRR

Ministra Mediului, Diana Buzoianu, l-a demis, vineri, din funcţie, pe directorul Administraţiei Naţionale "Apele Române", Sorin Lucaci.

Top citite
1 ora de iarna
Shutterstock
Stiri Diverse
Ora de iarnă 2025: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi
2 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri Economice
FMI laudă măsurile economice ale Guvernului. Experții recomandă, însă, continuarea reformelor pentru reducerea deficitului
3 copii, evacuare, supravietuire
Shutterstock
Stiri Diverse
Ghid de supraviețuire în caz de război. Sfaturile primite de oamenii din Polonia
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Septembrie 2025

46:57

Alt Text!
La Măruță
12 Septembrie 2025

01:31:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Septembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 1

21:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28