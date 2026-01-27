Primul avertisment al lui Ilie Bolojan la adresa PSD. Premierul ”nu exclude” un guvern minoritar, fără social-democrați

Invitat la radio RFI România, șeful Guvernului a fost întrebat dacă, în calitate de prim-ministru, i-ar fi ”mai bine fără PSD în coaliție” și ar guverna, astfel, mai eficient.

Asta, în condițiile în care inclusiv vicepremierul Tanczos Barna a declarat public faptul că Guvernul pe care îl reprezintă nu a reuşit să facă până acum reformele pe care le-a promis în administraţia centrală, pentru că nu a existat consens între partidele din coaliţie.

În replică, Bolojan a subliniat faptul că partidele care fac parte din această coaliție au luat această decizie nu dintr-o dorință anume, ci pentru că aceasta este ”aritmetica parlamentară” care permite României să se afle în prezent într-o ”stabilitate politică”.



”Aritmetica parlamentară de astăzi ne duce către situația în care, dacă dorim să avem o stabilitate politică, dacă vrem să avem o majoritate stabilă, care este o condiție necesară pentru a astfel de măsuri care nu sunt populare, subliniez, ai nevoie de partidele care pot face această majoritate și în mod evident, aceste partide, așa cum este formată această coaliție, sunt necesare pentru a avea această majoritate. Asta este aritmetica parlamentară. Aici nu e vorba de dorința de a fi într-o coaliție cu cineva sau nu. Pur și simplu este un dat, și atât timp cât va fi posibil voi încerca să susțin soluții raționale pentru țara noastră.”, a spus Bolojan.

Întrebat de jurnalistul RFI dacă este luată în calcul varianta unui guvern minoritar, președintele PNL a afirmat că nu ”exclude” ca în perioada următoare să se întâmple ”astfel de lucruri”.



Jurnalist: Există și varianta unui guvern minoritar. Nu ar fi prima oară când se întâmplă asta în România.



Premierul Ilie Bolojan: ”Într-o situație de criză politică, am mai ajuns la guverne minoritare. Nu exclud că în perioada următoare nu se pot întâmpla astfel de lucruri, dar cred că pentru țara noastră este de dorit să avem o stabilitate politică, este de dorit să avem politici predictibile și comportamente responsabile ale partidelor politice.

Am avut înaintea acestui interviu o întâlnire cu agenția de rating Fitch și, în mod evident, o parte din indicatorii după care aceste agenții dau un rating, deci dau încrederea în țara noastră, este dat de stabilitatea în guvernare, este legat de ceea ce se va întâmpla anul acesta, de ce se întâmplă anul viitor. Și deci este foarte important pentru noi să fim conștienți că orice fel de scandal gratuit, subliniez, într-o zonă de coaliție, doar pentru a te promova în plan în intern, doar pentru a încerca să te poziționezi într-o formă sau alta, are un cost pe care, în mod direct sau indirect, țara noastră și cetățenii noștri plătesc sub forma unor dobânzi, sub forma unor decizii care ar putea fi fost luate ieri, și nu poimâine, și așa mai departe”.

Jurnalist: Cum adică nu excludeți un guvern minoritar în perioada următoare, adică nu sunteți sigur că se va ajunge la rocada stabilită oficial în protocolul coaliției?



Premierul Ilie Bolojan: ”Nu, n-am vrut să spun că asta este o ipoteză de lucru. Ar trebui să vă spun că atunci când apar crize politice, în situații de parlament pulverizat, la un moment dat, guvernarea poate să funcționeze și sub forma unui guvern minoritar. Dar acest lucru nu este de dorit. Ar fi o situație limită. Și eu personal nu încurajez această situație atâta timp cât este posibil, indiferent cine este premier, ca să ne înțelegem bine”.

Ilie Bolojan a fost atacat politic de mai multe ori de PSD

Recent, Lia Olguţa Vasilescu, l-a acuzat pe premierul Ilie Bolojan că a refuzat să aloce suma de 350 de milioane pentru reparaţii la grupurile energetice, motiv pentru care craiovenii au rămas de mai multe ori fără căldură.

Ulterior, într-un interviu televizat, europarlamentarul Claudiu Manda, care este secretar general al PSD şi soţul Liei Olguţa Vasilescu, a afirmat că premierul Ilie Bolojan ”nu cântă de multe ori din acelaşi playlist” şi că ar putea veni un moment în care cei din coaliţie ”să schimbe lăutarul, deoarece nu mai respectă playlist-ul”. Manda a precizat că playlistul înseamnă programul de guvernare şi ceea ce se discută în coaliţie.

Comparaţia a fost preluată de liderul PSD Sorin Grindeanu, care a afirmat că, dacă va fi necesar, va fi schimbat ”lăutarul”.

