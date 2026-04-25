”Voi prelua efectiv mandatul de ministru interimar al Muncii în cursul zilei de luni, odată cu publicarea în Monitorul Oficial a decretelor semnate de preşedintele Nicuşor Dan. Până atunci, însă, urmărind dezbaterea publică, este datoria mea să clarific câteva aspecte privind salarizarea unitară: Materialul apărut „pe surse” nu este un document oficial, asumat de Guvern ori de Ministerul Muncii. El nu reflectă varianta finală, care va fi propusă spre adoptare”, transmite Dragoş Pîslaru.

El precizează că, după preluarea mandatului, vor asigura transparenţa şi dialogul social astfel încât să poată adopta cea mai bună versiune posibilă a acestui act important.

”Forma finală va reflecta condiţiile spaţiului bugetar-fiscal existent şi va fi realizată în strânsă colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice. Fac un apel la apel la înţelepciune şi maturitate către toţi actorii implicaţi în spaţiul public. Acesta nu este momentul să inflamăm inutil spiritele, ci unul în care să colaborăm cât mai mult şi cât mai bine, astfel încât să ne asigurăm că fiecare voce este auzită”, subliniază ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene.

Dragoş Pîslaru menţionează că ”salarizarea unitară joacă un rol fundamental pentru rezolvarea inechităţilor din sectorul public şi pentru modernizarea sectorului public din România”.