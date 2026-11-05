Fostul preşedinte a comentat, într-o intervenţie telefonică, joi seară, la B1 TV, botezul care a atras critici din partea unei largi părţi a societăţii, după ce partenerele de viaţă ale liderilor PSD au afişat blănuri scumpe, bijuterii, pantofi şi genţi care pe site-urile de modă de lux se vând cu mii de euro.

”A fost considerată indecentă şi probabil chiar a fost indecentă (manifestarea – n.r.). Eu nu ştiu de ce a trebuit să aducă televiziunile acolo, e greu de explicat, au vrut să arate luxul, bogăţia în care trăiesc? Manifestarea asta legată de un copilaş, şi copilul nu e de vină, sunt de vină cei mari care au făcut un festival al luxului, deci această manifestare ne arată că avem nevoie de Kovesi la DNA”, a afirmat Traian Băsescu.

El a adăugat că nu crede că Laura Codruţa Kovesi va reveni în fruntea Direcţiei Naţionale Anticorupţie.

”Nu (crede că ar reveni la DNA – n.r.) şi nici nu cred că ar fi cazul să se întoarcă. Eu am spus, mi-a plăcut aşa, ca alegătură, ştiu ce reacţii vor fi”, a arătat fostul şef al statului.

Cine a participat la evenimentul de la Timișoara

Mai mulţi lideri ai PSD au participat weekendul trecut la o petrecere de botez organizată la Timişoara de preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, care şi-a creştinat cel de-al treilea băiat.

Internauţii care au văzut imaginile au comentat „luxul şi opulenţa", fiind oameni care au avansat ideea că haina partenerei fostului lider PSD costă câteva zeci de mii de lei.

Printre invitați s-au remarcat fostul premier Marcel Ciolacu și partenera lui, Sorina Docuz, femeie de afaceri și fostă soție a primarului Robert Negoiță. Cuplul a apărut pentru prima dată la un eveniment.

Piesa vestimentară din blană purtată de Sorina Docuz a stârnit controverse, după ce s-a spus în spațiul public că ar costa 17.000 de euro. Marcel Ciolacu a venit cu o explicație. Susține că a luat-o cu 500 de euro, din Marele Bazar din Istanbul. Drept dovadă, a trimis și fotografii cu magazinul.

Naşul copilului a fost preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, care a declarat că regretă percepţia creată în rândul oamenilor "care au resimţit puternic măsurile de austeritate din ultimul an" faţă de eveniment.

La eveniment au mai participat Lia Olguţa Vasilescu, ministrul delegat pentru învăţământ preuniversitar Sorin Ionescu, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete, fostul ministru al Sănătăţii Alexandru Rafila, ministrul Muncii Florin Manole, primarul sectorului 4 Daniel Băluţă, fostul ministru al Energiei Bogdan Ivan.

Printre cei care au cântat la petrecerea lui Simonis s-au aflat Al Bano şi Theo Rose.