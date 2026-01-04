Piețele globale, pe plus în 2026, în ciuda riscurilor majore. Cei trei factori care amenință bursele

Investitorii anticipează că piețele financiare globale vor continua să crească în 2026. Cu toate acestea, „bula” AI și instabilitatea de la Rezerva Federală a SUA sunt considerate principalele riscuri din acest an la nivel global.

Piețele financiare globale sunt așteptate să continue creșterea în 2026, în pofida temerilor tot mai vizibile legate de o posibilă spargere a bulei inteligenței artificiale, de instabilitatea de la Rezerva Federală a SUA și de riscurile ascunse din piața creditului privat, arată analizele marilor instituții financiare, arată o analiză The Guardian.

Strategii de pe Wall Street estimează că indicele S&P 500 va crește și în următoarele 12 luni, însă avertizează că 2026 ar putea fi un an marcat de volatilitate ridicată, în special dacă tensiunile geopolitice se amplifică sau dacă inflația nu continuă să scadă.

Inteligența artificială, Rezerva Federală a SUA și creditul privat sunt considerate principalii factori de risc în 2026. Un sondaj realizat de Deutsche Bank în rândul a 440 de investitori, economiști și analiști arată că 57% dintre respondenți consideră prăbușirea evaluărilor din sectorul tech sau scăderea entuziasmului pentru AI drept cel mai mare risc pentru stabilitatea piețelor în 2026.

A doua mare temere este legată de Rezerva Federală, în contextul în care Donald Trump a anunțat că va numi un nou președinte al Fed care susține reduceri agresive ale dobânzilor, o perspectivă care ar putea provoca turbulențe pe piețele financiare. Trump a declarat pe 17 decembrie că anunțul va fi făcut „în curând” și că viitorul șef al Fed crede în dobânzi „mult mai mici”.

Pe locul al treilea în clasamentul riscurilor se află o posibilă criză a capitalului privat, care ar putea afecta fondurile de private equity, venture capital și datoria privată. Un sondaj realizat de Quilter indică faptul că stresul din piața creditului privat este cel mai subestimat risc, în pofida avertismentelor repetate venite din partea autorităților globale privind sectorul de „shadow banking”.

Prognoze optimiste pentru bursele globale în 2026

În ciuda acestor riscuri, UBS estimează că piețele globale de acțiuni ar putea crește cu aproximativ 15% până la finalul lui 2026, pe fondul unor condiții economice favorabile. Creșteri sunt anticipate în SUA, Europa, China și Japonia.

Pentru Wall Street, UBS vede indicele S&P 500 la 7.700 de puncte la final de 2026, echivalentul unui avans de 12,5%. Deutsche Bank este și mai optimistă, cu o țintă de 8.000 de puncte (+17%), în timp ce Oppenheimer Asset Management mizează pe 8.100 de puncte.

Oxford Economics susține că creșterea economică peste așteptări și inflația mai scăzută în SUA ar putea susține performanța burselor americane în 2026.

UBS recomandă, de asemenea, acțiunile chineze, în special sectorul tehnologic, unde câștigurile sunt estimate să crească cu 37% în 2026, pe fondul lichidității ridicate și al interesului investitorilor de retail.

În Europa, Ostrum Asset Management anticipează o evoluție pozitivă a burselor în 2026, susținută de revenirea creșterii profiturilor, dar avertizează că performanța depinde de capacitatea companiilor de a livra rezultate peste așteptări.

Rolul decisiv al inteligenței artificiale în 2026

După investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura AI în 2025, sectorul tehnologic este așteptat să aibă un impact major asupra evoluției macroeconomice în 2026. Investitorii vor urmări dacă marile companii de AI pot justifica evaluările ridicate și pot livra creșterea de productivitate așteptată.

UBS estimează că investițiile se vor muta tot mai mult către agentic AI, roboți, vehicule autonome și conținut video generat de AI. În lipsa unor rezultate concrete, avertizează analiștii, entuziasmul s-ar putea estompa rapid, cu efecte directe asupra piețelor.

În contrast cu optimismul general, investitorul Michael Burry avertizează că se așteaptă la „mai mulți ani dificili”, sugerând că riscurile structurale nu trebuie ignorate în 2026.

