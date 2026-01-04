Piețele globale, pe plus în 2026, în ciuda riscurilor majore. Cei trei factori care amenință bursele

Stiri Economice
04-01-2026 | 15:18
bursa de la New york
Getty

Investitorii anticipează că piețele financiare globale vor continua să crească în 2026. Cu toate acestea, „bula” AI și instabilitatea de la Rezerva Federală a SUA sunt considerate principalele riscuri din acest an la nivel global.

autor
Adrian Popovici

Piețele financiare globale sunt așteptate să continue creșterea în 2026, în pofida temerilor tot mai vizibile legate de o posibilă spargere a bulei inteligenței artificiale, de instabilitatea de la Rezerva Federală a SUA și de riscurile ascunse din piața creditului privat, arată analizele marilor instituții financiare, arată o analiză The Guardian.

Strategii de pe Wall Street estimează că indicele S&P 500 va crește și în următoarele 12 luni, însă avertizează că 2026 ar putea fi un an marcat de volatilitate ridicată, în special dacă tensiunile geopolitice se amplifică sau dacă inflația nu continuă să scadă.

Inteligența artificială, Rezerva Federală a SUA și creditul privat sunt considerate principalii factori de risc în 2026. Un sondaj realizat de Deutsche Bank în rândul a 440 de investitori, economiști și analiști arată că 57% dintre respondenți consideră prăbușirea evaluărilor din sectorul tech sau scăderea entuziasmului pentru AI drept cel mai mare risc pentru stabilitatea piețelor în 2026.

A doua mare temere este legată de Rezerva Federală, în contextul în care Donald Trump a anunțat că va numi un nou președinte al Fed care susține reduceri agresive ale dobânzilor, o perspectivă care ar putea provoca turbulențe pe piețele financiare. Trump a declarat pe 17 decembrie că anunțul va fi făcut „în curând” și că viitorul șef al Fed crede în dobânzi „mult mai mici”.

Citește și
Alexandru Nazare
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Pe locul al treilea în clasamentul riscurilor se află o posibilă criză a capitalului privat, care ar putea afecta fondurile de private equity, venture capital și datoria privată. Un sondaj realizat de Quilter indică faptul că stresul din piața creditului privat este cel mai subestimat risc, în pofida avertismentelor repetate venite din partea autorităților globale privind sectorul de „shadow banking”.

Prognoze optimiste pentru bursele globale în 2026

În ciuda acestor riscuri, UBS estimează că piețele globale de acțiuni ar putea crește cu aproximativ 15% până la finalul lui 2026, pe fondul unor condiții economice favorabile. Creșteri sunt anticipate în SUA, Europa, China și Japonia.

Pentru Wall Street, UBS vede indicele S&P 500 la 7.700 de puncte la final de 2026, echivalentul unui avans de 12,5%. Deutsche Bank este și mai optimistă, cu o țintă de 8.000 de puncte (+17%), în timp ce Oppenheimer Asset Management mizează pe 8.100 de puncte.

Oxford Economics susține că creșterea economică peste așteptări și inflația mai scăzută în SUA ar putea susține performanța burselor americane în 2026.

UBS recomandă, de asemenea, acțiunile chineze, în special sectorul tehnologic, unde câștigurile sunt estimate să crească cu 37% în 2026, pe fondul lichidității ridicate și al interesului investitorilor de retail.

În Europa, Ostrum Asset Management anticipează o evoluție pozitivă a burselor în 2026, susținută de revenirea creșterii profiturilor, dar avertizează că performanța depinde de capacitatea companiilor de a livra rezultate peste așteptări.

Rolul decisiv al inteligenței artificiale în 2026

După investiții de sute de miliarde de dolari în infrastructura AI în 2025, sectorul tehnologic este așteptat să aibă un impact major asupra evoluției macroeconomice în 2026. Investitorii vor urmări dacă marile companii de AI pot justifica evaluările ridicate și pot livra creșterea de productivitate așteptată.

UBS estimează că investițiile se vor muta tot mai mult către agentic AI, roboți, vehicule autonome și conținut video generat de AI. În lipsa unor rezultate concrete, avertizează analiștii, entuziasmul s-ar putea estompa rapid, cu efecte directe asupra piețelor.

În contrast cu optimismul general, investitorul Michael Burry avertizează că se așteaptă la „mai mulți ani dificili”, sugerând că riscurile structurale nu trebuie ignorate în 2026.

Sursa: The Guardian

Etichete: burse, investii,

Dată publicare: 04-01-2026 15:18

Articol recomandat de sport.ro
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Singurul român prezent la tragedia din Elveția de Revelion a fost anunțat decedat. Decizia ambasadei
Citește și...
AI-ul scumpește tehnologia de zi cu zi. Cererea uriașă de RAM va face laptopurile și smartphone-urile mai sscumpe în 2026
Stiri Economice
AI-ul scumpește tehnologia de zi cu zi. Cererea uriașă de RAM va face laptopurile și smartphone-urile mai sscumpe în 2026

Explozia investițiilor în inteligență artificială a devenit principalul motor al scumpirii memoriei RAM, componentă esențială pentru aproape toate dispozitivele electronice.

Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România
Stiri Politice
Optimism în Guvern, la început de an. Ministrul Finanțelor: Va fi anul fondurilor europene pentru România

Investiţiile publice vor fi motorul principal de creştere în 2026, prin continuarea proiectelor din PNRR, accelerarea celor din Politica de Coeziune şi investiţii consistente în infrastructură, energie şi dezvoltare locală, spune ministrul Finanţelor.

Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat
Stiri externe
Ce se întâmplă cu salariile în Bulgaria după ce a trecut la moneda euro. Schimbarea a avut loc imediat

Începând cu 1 ianuarie 2026, Bulgaria a trecut oficial la moneda euro, schimbare care a adus deja o serie de modificări importante pentru populație și mediul de afaceri.

Recomandări
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut
Stiri actuale
Un român a murit în incendiul din Elveția. MAE a confirmat că este tânărul de 17 ani care fusese dat dispărut

Un român a murit în tragedia de Anul Nou din stațiunea elvețiană Crans-Montana, a transmis Ministerul Afacerilor Externe.

Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi
Vremea
Ninsorile și lapovița se extind în mare parte din țară. Cod galben și portocaliu emis de meteorologi

Ninsorile vor continua și în următoarele zile și se vor extinde în mare parte din țară. Meteorologii au emis o avertizare precipitații moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, intensificări ale vântului și viscol la munte, valabilă până marți.

„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA
Stiri externe
„Operațiunea Rezolvare Absolută”: Cum să răstorni un regim în 5 ore. Trădarea lui Maduro și ferocitatea atacului SUA

Maduro a fost trădat de un membru al cercului său intim, înainte ca SUA să dezlănțuie „Operațiunea Rezolvare Absolută”, un atac de o ferocitate și forță ieșite din comun. Liderul Venezuelei a fost capturat înainte de a se refugia într-o cameră blindată.  

Top citite
1 economie
Profimedia
Stiri Economice
Taxe mai mari, consum mai mic: ce măsuri fiscale au fost implementate în 2025 și cum au schimbat economia României
2 horoscop
Shutterstock
Stiri Diverse
Horoscop săptămâna 5-11 ianuarie 2026. Tensiuni, oportunități și decizii importante pentru zodii
3 Palatul Societății Funcționarilor Publici
metacult.ro / Revista Arhitectura, Soc. Arhitecţilor Români, București, 1934
Stiri Turism
Palatul Societății Funcționarilor Publici găzduia cea mai mare sală de festivități din București
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 04 Ianuarie 2026

02:17:14

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28