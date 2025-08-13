Piaţa de capital din România a înregistrat cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor UE, în ultimele 30 de zile

Principalul indice al pieţei de capital din România, BET, a depăşit miercuri al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%, a anunţat Bursa de la Bucureşti.

"Indicele BET, principalul indice al pieţei de capital din România, a depăşit astăzi, 13 august, al treilea prag de 1.000 de puncte din ultima lună, închizând şedinţa de tranzacţionare la 21.176,99 puncte, cu un avans de 1,68%. În lumina celor mai recente maxime istorice, piaţa de capital din România a înregistrat cea mai bună performanţă de preţ în rândul pieţelor de capital din Uniunea Europeană în ultimele 30 de zile", potrivit postării BVB.

De la începutul anului, piaţa de capital din România a crescut cu aproape 27% prin indicele BET. În termeni de randament total, piaţa a înregistrat o creştere de 33% de la începutul anului, măsurată prin indicele BET-TR.

"Aceste realizări nu ar fi fost posibile fără evoluţia remarcabilă a companiilor care fac parte din indicele BET - cele 20 de companii care susţin economia locală, precum şi implicarea activă a investitorilor, emitenţilor şi a tuturor participanţilor de pe piaţa de capital", potrivit sursei citate.

Indicele BET include cele mai tranzacţionate 20 de companii listate pe Piaţa Reglementată.

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis în creştere pe aproape toţi indicii şedinţa de tranzacţionare de miercuri, cu o valoare a schimburilor de 67,98 miliarde de lei (13,42 milioane de euro). Cele mai lichide titluri au fost cele ale Băncii Transilvania, cu tranzacţii de 13,95 milioane de lei, urmate de acţiunile OMV Petrom, cu 6,52 milioane de lei, şi cele ale Hidroelectrica, cu 5,65 milioane de lei.

Cele mai bune evoluţii au fost înregistrate de acţiunile Şantierului Naval Orşova (+6,18%), SIF Hoteluri (+6%) şi Mecanica Ceahlău (+5,45%). Pe de altă parte, cele mai importante scăderi au fost consemnate de acţiunile Compa (-4,67%), Bursa de Valori Bucureşti (-4,26%) şi Turism Felix (-3,76%).

