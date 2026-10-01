Cercetătorii au identificat 12 infecții despre care există dovezi că pot contribui la apariția cancerului. Printre acestea se numără Helicobacter pylori (H. pylori), virusul papiloma uman (HPV), virusurile hepatitice B și C (HBV și HCV), virusul Epstein-Barr (EBV), virusul asociat sarcomului Kaposi, Schistosoma haematobium, HTLV-1, Opisthorchis viverrini, Clonorchis sinensis, poliomavirusul celulelor Merkel și HIV, scrie Fox News.

Cinci dintre aceste infecții au fost responsabile pentru aproape toate cazurile de cancer asociate infecțiilor la nivel mondial:

H. pylori: aproximativ 760.000 de cazuri;

HPV: aproximativ 750.000 de cazuri;

HBV: aproximativ 360.000 de cazuri;

EBV: aproximativ 260.000 de cazuri;

HCV: aproximativ 160.000 de cazuri.

„Rezultatele subliniază rolul major pe care controlul infecțiilor îl poate avea în reducerea poverii globale a cancerului”, a declarat coautoarea studiului, dr. Harriet Rumgay, cercetătoare în cadrul Departamentului de Supraveghere a Cancerului al IARC. „În ciuda progreselor în domeniul vaccinării și screeningului, cancerele asociate infecțiilor rămân o provocare globală majoră, povara fiind suportată în mod disproporționat de populațiile din țările cu venituri mici și medii”, a mai spus cercetătoarea.

Multe cazuri ar putea fi prevenite

Potrivit cercetătorilor, o parte importantă dintre aceste forme de cancer ar putea fi prevenită prin vaccinare, tratament sau programe de screening. Studiul, realizat în Franța, a analizat date privind cazurile de cancer din anul 2024, iar rezultatele au fost publicate în revista The Lancet Oncology pe 28 septembrie.

Autorii atrag însă atenția că analiza are anumite limite. Cercetarea s-a bazat pe estimări la nivelul populațiilor, nu pe urmărirea individuală a pacienților în timp, astfel încât rezultatele depind de calitatea datelor privind cancerul disponibile în fiecare țară.

În plus, analiza a inclus doar infecțiile despre care se știe deja că pot provoca cancer, ceea ce înseamnă că impactul total ar putea fi mai mare.

HPV, una dintre principalele infecții asociate cancerului

Dr. Joshua Cohen, director medical al Programului de Cancer Ginecologic al City of Hope Orange County din Irvine, California, care nu a participat la studiu, a explicat că anumite infecții pot crește riscul apariției unor forme de cancer.

„Știm că există anumite infecții la care suntem expuși de-a lungul vieții și care pot duce la un risc crescut pentru anumite tipuri de cancer”, a declarat Cohen. El a subliniat însă că „majoritatea cancerelor nu sunt provocate de infecții”.

HPV se numără printre principalii factori asociați cu apariția unor cancere ale colului uterin, vaginului, anusului și penisului, precum și ale orofaringelui, zona din partea posterioară a gâtului.

„Optzeci la sută din populație a fost expusă anumitor tulpini de HPV”, a spus Cohen, adăugând că aproximativ 40.000 de persoane din Statele Unite sunt diagnosticate anual cu aceste tipuri de cancer.