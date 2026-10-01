Mai ales pentru că mâine vom fi evaluați de agenția de rating Standard & Poor's, care va decide dacă România își păstrează calificativul de țară recomandată investițiilor sau va fi retrogradată. Între timp, euro se menține la un maxim istoric în raport cu leul.

În ziua votului din Parlament pentru Guvernul Mureșan, euro s-a menținut aproape de 5,28 de lei – unde a urcat recent, în contextul întârzierii formării unui nou cabinet. Pe piața interbancară au fost însă momente în care euro a depășit acest prag.

Corespondent Știrile ProTV: „Piețele nu au fost surprinse de votul din Parlament, dar, cum instabilitatea politică persistă, ar putea fi un risc mai mare ca Agenția de Rating S&P să decidă o retrogradare a României la calificativul de țară nerecomandată investițiilor. Raportul urmează să fie publicat vineri. În ultima săptămână, în discuțiile cu experții agenției internaționale, oficialii români au prezentat argumentele legate de execuția bugetară. Deficitul a scăzut considerabil în primele 8 luni ale anului.”

Alexandru Nazare, ministrul interimar al Finanțelor: „Avem o ajustare față de anul trecut de 1,6% din PIB, deci am economisit din deficitul față de anul trecut și investițiile au crescut cu 25 de miliarde. Aceste cifre sper din tot sufletul să constituie baza unei mențineri a ratingului.”

Dar, în mare măsură, atât pentru agențiile de rating, cât și pentru investitori, importantă este și direcția în care merge România în următorii ani.

Este așteptat un Guvern care să continue reformele pentru reducerea deficitului bugetar, spun specialiștii.

Christian Năsulea, profesor de economie mondială, Universitatea București: „Aceleași vor trebui să fie puse în plan și de următoarele guverne și pentru că, dacă nu, tot aceleași vor fi puse și în planul cu care va veni FMI la noi în situația în care ajungem acolo. Deci, cale de întoarcere sau variante să rezolvăm problema, indiferent ce spun unii politicieni, nu există în momentul acesta și atunci suntem într-o situație stabilă de instabilitate.”

Guvernul Bolojan rămâne interimar până la votarea unui nou Executiv.