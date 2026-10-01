În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, două au raportat scăderi ale preţurilor locuinţelor: Ungaria (minus 1,4%) şi Franţa (minus 0,8%), iar 24 creşteri, cea mai mare expansiune fiind în Lituania (5%), Bulgaria (4,5%) şi România (4,4%), arată datele colectate prin Indicele preţurilor locuinţelor, publicat joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat), potrivit Agerpres

Datele Eurostat arată că preţurile locuinţelor au crescut cu 4% în zona euro şi cu 4,7% în UE, în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025, după ce în primele trei luni din acest an preţurile la locuinţe au urcat cu 4,6% în zona euro şi cu 5,1% în UE.

În rândul statelor membre UE pentru care sunt disponibile datele, trei au raportat scăderi ale preţurilor locuinţelor în trimestrul doi din 2026, comparativ cu perioada similară din 2025: Finlanda (minus 2,7%), Luxemburg (minus 2,2%) şi Franţa (minus 0,8%), iar 23 creşteri anuale. Cel mai mare avans a fost în Portugalia (16,5%), Bulgaria (15,5%) şi Lituania (14,3%).

România a raportat o creştere anuală de 12,1% în trimestrul doi din 2026, după un avans de 7,8% în precedentele trei luni.