Persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta peste 18 ani pot subscrie în titlurile de stat Fidelis denominate în lei şi în euro prin intermediul băncilor partenere BT Capital Partners, Salt Bank&Banca Transilvania, Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, UniCredit Bank şi TradeVille în parteneriat cu Libra Bank, titluri care sunt listate la Bursa de Valori Bucureşti, potrivit Agerpres.

Potrivit sursei citate, şi în această ediţie, Programul Fidelis susţine donarea de sânge prin campania "România are sânge de rocker", derulată de Ministerul Finanţelor, în parteneriat cu "Morning Glory cu Răzvan Exarhu" şi Rock FM, oferind donatorilor posibilitatea de a beneficia de condiţii avantajoase de investiţie.

Dobânzi atractive şi neimpozabile

Cei care vor să-şi investească economiile în Programul Fidelis, ediţia din octombrie, vor beneficia de dobânzi atractive şi neimpozabile: la lei de 6,60% - cu scadenţa la 2 ani; de 7,60% cu scadenţa la 2 ani pentru donatorii de sânge; de 7,15% cu scadenţa la 4 ani;: de 7,75% cu scadenţa la 10 ani. În cazul emisiunii în euro dobânzile sunt de 4,50% pentru titlurile cu scadenţa la 3 ani; de 6,60% cu scadenţa la 10 ani; de 5,50% cu scadenţa de 3 ani pentru donatorii de sânge. Beneficii pentru donatorii de sânge: două tranşe speciale, în lei şi euro.

Prima tranşă specială este cea emisă în lei, cu scadenţă la 2 ani şi oferă o dobândă de 7,60%. Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 5.000 de lei la 500 lei, în limita unui plafon maxim de 100.000 lei.

Cea de-a doua tranşă dedicată donatorilor de sânge este emisă în euro, cu scadenţă la 3 ani şi va avea o dobândă de 5,50%.

Donatorii-investitori se bucură de un prag minim de subscriere redus de la 1.000 de euro la 100 euro, în limita unui plafon maxim de 20.000 euro. De aceste facilităţi pot beneficia persoanele care fac dovada donării de sânge începând din 1 mai 2026.

Potrivit MF, cei care investesc în titlurile de stat Fidelis se bucură de facilităţi precum: posibilitatea de a vinde titlurile înainte de maturitate, primind dobândă aferentă perioadei de deţinere în funcţie de preţul primit pe bursă; veniturile obţinute din deţinerea titlurilor sunt neimpozabile; flexibilitate în administrarea şi diversificarea portofoliului.

Instituţia reaminteşte că valoarea nominală a unui titlu de stat Fidelis este de 100 de lei pentru emisiunea în lei şi 100 de euro pentru emisiunea în euro, iar pragul minim de subscriere este de 5.000 de lei, respectiv 1.000 de euro.