Mugur Isărescu despre trecerea României la euro: „Peste cinci sau şapte ani mai discutăm”

12-08-2025 | 14:24
România ar putea îndeplini condițiile pentru a adera la UE abia după ce își stabilizează finanțele, a explicat, marți, Mugur Isărescu. Guvernatorul BNR spune că, din 2015, România nu mai respectă condițiile necesare aderării la euro.

Adrian Popovici

România a îndeplinit condiţiile de aderare la moneda Euro prin 2013-2015, dar "s-a renunţat" la un orizont clar de aderare, în momentul în care toate partidele politice au renunţat la ţinta fiscal-bugetară, spune Isărescu.

"A fost o decizie politică", a precizat guvernatorul BNR.

Potrivit acestuia, ultima şedinţă privind adoptarea monedei euro a fost în 2018, la Academia Română, iar discuţiile pe această temă mai pot fi reluate abia peste 5-7 ani.

„S-a renunţat la orizont în momentul în care s-a renunţat la o ţintă fiscal-bugetară. Atunci asta a fost o decizie politică, noi am îndeplinit condiţiile (de aderare, n.r.) prin 2013, 2014, 2015. A fost şi o decizie politică. Preşedintele Băsescu chiar îşi stabilise această ţintă. S-a considerat politic că avem datoria publică prea mică şi că putem să ne folosim de acest avantaj şi mai toate partidele şi guvernele care au fost nu au mai ţinut la această ţintă fiscală. Eu am trăit acest lucru, aşa că pot să vorbesc liber. Nu a fost un singur partid, trebuie să se liniştească dezbaterea, pentru că toţi au mers pe linia asta, mai mult sau mai puţin”, a răspuns Isărescu, întrebat dacă, din punct de vedere tehnic, am putea fi pregătiţi să tipărim euro până la finalul anului şi dacă mai există vreun orizont de timp la care România va adopta Euro.

mugur isarescu
Mugur Isărescu, despre creșterea inflației: ”Avem o cocoașă frumușică, ca să zic așa. În septembrie probabil va fi vârful”

Ultima discuție oficială despre trecerea la euro a avut loc în 2018

Potrivit lui Isărescu, în 2018 BNR a fost nevoită să renunțe la eforturile de a trece la moneda Euro.

„În 2018, dacă îmi aduc bine aminte, ultima şedinţă a fost la Academia Română, privind adoptarea monedei euro. Şi am renunţat şi noi la toate comitetele, am avut vreo trei comitete, inclusiv unul tehnic, legat de partea de numerar: cum se aduce numerarul în ţară, cum se distribuie numerarul euro, deci eram avansaţi. Acum, dacă corecţia fiscală înseamnă cinci sau şapte ani, înseamnă că peste cinci sau şapte ani mai discutăm”, a precizat Isărescu, în coferinţa de presă privind raportul trimestrial asupra inflaţiei.

Bulgaria trece la euro, de la 1 ianuarie

În timp ce în România nu a fost stabilit un orizont de timp pentru trecerea la euro, Bulgaria, stat care a aderat la UE tot în 2007, se pregătește să facă parte din zona euro, din ianuarie 2026.

Miniştrii de Finanţe din zona euro (Eurogrup) au recomandat recent ca Bulgaria să devină al 21-lea stat membru al zonei euro, de la 1 ianuarie 2026, sprijinind evaluările anterioare pozitive privind pregătirea ţării de la BCE şi CE.

Pentru a obţine recomandarea pozitivă, Bulgaria a fost nevoită să îndeplinească criteriul privind inflaţia, care prevede că un stat candidat la euro nu poate avea un nivel al preţurilor de consum mai mare cu 1,5 puncte procentuale faţă de primele trei state membre UE cu cele mai bune performanţe.

