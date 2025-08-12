Mugur Isărescu prezintă raportul trimestrial asupra inflației. Prognozele BNR
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei.
Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naţionale a României, rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă.
Consiliul de Administraţie al BNR a analizat şi aprobat, în şedinţa de politică monetară de vineri, şi Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile.