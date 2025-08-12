Mugur Isărescu prezintă raportul trimestrial asupra inflației. Prognozele BNR

Stiri Economice
12-08-2025 | 07:07
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR
Inquam Photos / Mălina Norocea

Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, va prezenta, marţi, Raportul trimestrial asupra inflaţiei.

autor
Adrian Popovici

Potrivit unui comunicat de presă al Băncii Naţionale a României, rata anuală a inflaţiei va consemna un amplu salt în trimestrul III din 2025, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a preţului la energia electrică şi al majorării cotelor de TVA şi accizelor, de la 1 august, iar în următoarele trei trimestre se va reduce relativ lent şi pe o traiectorie fluctuantă, considerabil mai ridicată decât cea din proiecţia precedentă.

Consiliul de Administraţie al BNR a analizat şi aprobat, în şedinţa de politică monetară de vineri, şi Raportul asupra inflaţiei, ediţia august 2025, document ce încorporează cele mai recente date şi informaţii disponibile. 

Sursa: Agerpres

Etichete: inflație, BNR,

Dată publicare: 12-08-2025 07:07

Citește și...
Suntem campioni la inflație și în luna iunie. România, din nou pe primul loc în UE, cu o rată anuală de 5,8% - Eurostat
Stiri Economice
Suntem campioni la inflație și în luna iunie. România, din nou pe primul loc în UE, cu o rată anuală de 5,8% - Eurostat

Rata anuală a inflaţiei în UE a crescut în iunie până la 2,3%, de la un nivel de 2,2% în luna precedentă, în timp ce România rămâne ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 5,8%, arată datele Eurostat.

Eurostat: România este în continuare ţara cu cea mai mare inflaţie din UE. Cipru și Franța sunt la coada clasamentului
Stiri Economice
Eurostat: România este în continuare ţara cu cea mai mare inflaţie din UE. Cipru și Franța sunt la coada clasamentului

Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a continuat să scadă în mai până la 2,2%, de la un nivel de 2,4% luna precedentă, însă România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, arată datele Eurostat.

Inflația în zona euro încetinește la 1,9%. BCE își revizuiește prognozele și se pregătește pentru lansarea euro digital
Stiri Economice
Inflația în zona euro încetinește la 1,9%. BCE își revizuiește prognozele și se pregătește pentru lansarea euro digital

Ţinta de inflaţie a Băncii Centrale Europene de 2% este accesibilă, a afirmat sâmbătă preşedintele BCE, Christine Lagarde, transmite Reuters.

