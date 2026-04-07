Misterioase sunt căile războiului. Cât au ajuns să valoreze azi gazele românești din perimetrul Neptun Deep

Potrivit acestuia, România nu poate ieşi din criza fiscală doar tăind cheltuieli şi are nevoie şi de venituri structurale noi, iar Neptun Deep este unul dintre puţinele răspunsuri concrete, certe, la această provocare - venituri reale, recurente, care cresc când Europa are cel mai mult nevoie de energie.

”Neptun Deep: 20 de miliarde de euro la bugetul României. Fără nicio taxă nouă. Toată lumea vorbeşte despre Neptun Deep ca despre un proiect energetic strategic. Corect. Dar puţini vorbesc despre ce înseamnă Neptun Deep pentru bugetul României. România trebuie să îşi menţină traiectoria fiscală de scădere a deficitului. Reducerile de cheltuieli sunt necesare - nu mă feresc să spun asta. Dar ţara noastră are nevoie şi de creşteri structurale de venituri. Iar Neptun Deep va aduce venituri reale şi predictibile la bugetul de stat pentru cel puţin două decenii”, scrie Virgil Popescu pe Facebook.

Eurodeputatul PNL explică ce câştigă România din Neptun Deep (la preţul gazelor din 2023): 20+ miliarde euro venituri la bugetul de stat pe durata proiectului - redevenţe, impozit pe profit, dividende din participarea statului prin Romgaz, 1,5-2 miliarde euro anual, recurent şi predictibil, începând din 2027, 40+ miliarde euro contribuţie la PIB - inclusiv efectele indirecte în economie: locuri de muncă, furnizori, infrastructură, 0 taxe noi pe cetăţeni sau firme pentru a genera aceste venituri.

”Ce se întâmplă dacă preţul gazelor creşte? Simplu: veniturile statului cresc automat. Redevenţele se calculează ca procent din valoarea producţiei - preţul creşte, redevenţa creşte. Impozitul pe profit urmează acelaşi mecanism. Romgaz e 70% stat - profitul suplimentar revine în mare parte la buget prin dividende”, mai spune Virgil Popescu.