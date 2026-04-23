Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunţat după şedinţa de Guvern că a fost adoptată o Ordonanţă de urgenţă privind accesul străinilor pe piaţa muncii din România, precum şi pentru completarea altor acte normative.

”Noile reglementări facilitează accesul antreprenorilor din România la forţa de muncă din state terţe, simplifică procedurile, reduce termenele de avizare, în condiţiile în care ştim că e nevoie de forţă de muncă pe piaţa din România”, a arătat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ioana Dogioiu a mai afirmat că cele mai importante prevederi ale acestei ordonanţe de guvern privesc crearea unei platforme, workinginromaniagov.ro, o platformă unică naţională prin care guvernul va gestiona transparent, sigur şi digitalizat, accesul lucrătorilor străini pe piaţa muncii din România.

”Această platformă va fi gestionată de MAI pe hub MAI.gov. Este introdusă lista ocupaţiilor deficitare, aprobată prin hotărâre de guvern şi actualizată semestrial, pe baza datelor ANOFM şi INS şi a consultării partenerilor sociali. Va fi instituit un depozit financiar, un mecanism de protecţie preventivă obligatorie, care garantează acoperirea costurilor aferente repatrierii, sprijinului acordat lucrătorilor aflaţi în situaţii de risc şi executării amenzilor contravenţionale aplicate agenţiilor de plasare care nu-şi îndeplinesc obligaţiile legale”, a subliniat Ioana Dogioiu.

Ordonanţa mai prevede standardizarea contractelor şi instituirea principiului angajatorul plăteşte, prin care se interzice solicitarea de comisioane, taxe, garanţii depozite de la lucrători.

”Ne aliniem, astfel şi la standardele OCDE”, a adăugat ea.

Potrivit lui Dogioiu, actul normativ vizează practic trei paliere importante.

”Pe de o parte avem un câştig important în ceea ce priveşte combaterea migraţiei legale, pentru că ştim că în acest mod erau aduşi sub această acoperire aşa zişi lucrători în România, pe care ulterior îi regăseam prin alte ţări ale Uniunii Europene şi pentru o repatriere România plătea sume importante, plus problemele pe care le-am avut din această cauză în procesul de aderare la spaţiul Schengen. Este, desigur un câştig important pentru lucrătorii străini, care sunt, astfel, cu mult mai protejaţi de forme diverse de abuz care există şi ştim că s-au mai întâmplat adesea situaţii în care au fost puşi să plătească comisioane ilegale, în care au fost supuşi unor forme de presiune, în care nu şi-au primit banii şi aşa mai departe. Dar este un câştig foarte important şi pentru cetăţenii români, pentru că acest mecanism nou aşează explicit recrutarea de lucrători străini în raport cu nevoile reale ale economiei şi cu protejarea forţei de muncă”, a explicat purtătorul de cuvânt al Guvernului.

Ea a mai arătat că, ”exceptând anumite zone înalt calificate, procedurile de angajare pot fi iniţiate numai pentru ocupaţiile care vor fi incluse în acea listă a ocupaţiilor deficitare, deci principiul este că locurile de muncă trebuie ocupate cu prioritate de lucrători disponibili în ţară, pe piaţa internă, iar apelul la forţa de muncă din exterior se face justificat şi controlat”.

”Sigur, este şi vorba de funcţionarea corectă a economiei, pentru că angajatorii care doresc să încadreze în muncă străini trebuie să se înregistreze, cum spuneam, în acea platformă electronică, iar autorităţile competente pot verifica datele din acea platformă. Avem o reducere a riscului de concurenţă neloială şi de abuz pe piaţa muncii. Este lovită în mod direct intermedierea abuzivă. Deci este un act normativ important şi care aduce ordine într-un domeniu în care anumite perturbaţii au creat de-a lungul timpului multiple probleme”, a menţionat Dogioiu.