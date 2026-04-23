ReTHINK MATE: Aproape 5.500 de elevi, profesori și părinți au răspuns. Iată ce am aflat despre relația copiilor cu matematica

76% dintre elevii de gimnaziu și 84% dintre părinți știu că matematica e importantă pentru dezvoltarea copiilor. Și totuși, ceva se rupe. De ce?

Pe 21 aprilie 2026, Rethink Romania și CampioMATE, au organizat evenimentul “ReTHINK MATE” — o dezbatere dedicată educației matematice a elevilor din România. Evenimentul a adus în prim-plan rezultatele unui studiu cantitativ amplu realizat de CampioMATE – campionatul de matematică pe echipa - prin agenția de cercetare AHA Moments. Studiul derulat cu susținerea UniCredit Foundation a implicat 4.886 de elevi, 174 de profesori și 364 de părinți oferă o imagine sincronizată a ecosistemului elevi–profesori–părinți în raport cu matematica.

Înregistrarea integrală a evenimentului poate fi accesată prin linkul:​ 𝗥𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 Mate - 𝗮𝗹𝗮̆𝘁𝘂𝗿𝗶 𝗱𝗲 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗶𝗼𝗠𝗔𝗧𝗘 𝗹𝗮 𝗥𝗲𝘁𝗵𝗶𝗻𝗸 𝗧𝗮𝗹𝗸𝘀 - YouTube​.

Matematica contează și dincolo de examene - confirmă vasta majoritate. Dar ceva se rupe în primii ani de gimnaziu și pierdem prea mulți copii pe drum…

La nivel global, miza este cât se poate de clară: persoanele cu competențe numerice ridicate câștigă cu 31% mai mult anual decât cele cu nivel scăzut (OECD PIAAC, 2025), iar studiile arată că literația numerică protejează împotriva dezinformării și a deciziilor financiare greșite. În SUA, nivelul scăzut de numeracy generează pierderi estimate la 2,1 trilioane de dolari anual (Barbara Bush Foundation, 2020).

Paradoxul central al educației matematice din România a stat în centrul dezbaterii: 76% dintre elevii de gimnaziu susțin că matematica le este utilă, iar 84% dintre părinți o consideră importantă pentru copiii lor. Și totuși, când ne uităm la nivelul la matematică al absolvenților de gimnaziu, România se află printre ultimele țări cu venituri ridicate în clasamentele OECD. Jumătate dintre copiii de 15 ani sunt de nivel 0-1 din 6 la testele PISA.

Ce arată cercetarea: cifre care invită la reflecție

Studiul cantitativ, derulat în noiembrie 2025 și completat în martie 2026, a investigat elevi din populația școlară generală, elevi participanți în programul anual CampioMATE, profesori de matematică și părinți. Iată câteva dintre concluziile-cheie prezentate la eveniment:

Emoțiile contează mai mult decât efortul. La un timp similar alocat temelor, elevii cu o relație pozitivă cu matematica obțin rezultate mai bune. Calitatea experienței de învățare face diferența, nu cantitatea orelor.

Familia transmite foarte mult. Există o corelație puternică între nivelul părintelui la matematică în liceu și nivelul copilului: 79% dintre copiii ai căror părinți au avut medii de 9–10 sunt evaluați ca având nivel bun, față de 45% în cazul părinților cu medii sub 6.

Performanța apare acolo unde profesorul și familia colaborează.  87% dintre părinți consideră că implicarea profesorului contează mult sau foarte mult pentru evoluția  copilului la matematică și 86% dintre părinți sunt de acord că implicarea familiei contează mult/foarte mult. Apoi urmează cât de mult efort face copilul (78%)

Exemplul CampioMATE: jocul în echipă poate schimba relația cu matematica

CampioMATE – campionatul national de matematică pe echipe – este o competiție națională de matematică pentru elevii de gimnaziu ce se desfășoară pe platformă digitală www.campiomate.ro, fiind inspirată din logica sportului: antrenament continuu, ritm, sprijin în echipă și motivație prin joc. Spre deosebire de concursurile care vizează performanța de top, CampioMATE este un format deschis tuturor elevilor, indiferent de nivel, și funcționează pe parcursul întregului an școlar (octombrie–iunie), fără eliminări.

Datele arată că participarea în CampioMATE îi ajută activ pe participanți să-și consolideze relația emoțională cu matematica și să-și cultive un nivelul bun. Într-un astfel de format, elevii devin mai curioși, mai încrezători în forțele lor și mai mândri de rezultatele lor vizibile.

Trei concluzii importante despre educația matematică, expuse în eveniment:

1. Matematica influențează capacitatea individului de a funcționa în societate și de a da sens lumii — de la decizii medicale la vot, de la credite la economii.

2. Nivelul elevilor din România este, în medie, scăzut — deși utilitatea matematicii pentru viață este înțeleasă și suscită interes. Provocarea este transformarea acestui interes în progres, prin colaborare elevi–profesori–părinți și prin modul în care este atras copilul în experiența învățării.

3. Competiția și jocul creează un context pentru progres mai bun: copiii care participă în CampioMATE își consolidează relația emoțională cu matematica și își mențin un nivel ridicat în timp.

Ce au spus vorbitorii

Evenimentul a reunit personalități din educație, cercetare, politică publică, dar și din domeniul entertainmentului din mediul privat. Mai jos, câteva citate extrase din eveniment:

“De multe ori ne gândim la sport de la gât în jos […] plecând dintr-un loc în care mi se spunea: “Virgil, tu ești bun la sport. Lasă-te de școală”, am ajuns într-un alt loc unde mi se spunea: “Nu ai cum să faci sport fără notă peste medie la școală”. Mi-am dat seama ce înseamnă structură și că un sportiv educat e un sportiv mai bun.”  

— Virgil Stănescu, HOST, Membru board și fondator Rethink, fost jucător profesionist de baschet

“Elevii, în general, realizează mai bine că învață matematică pentru a gândi logic și a face conexiuni rapide decât părinții lor. De ce? Pentru că, de o vreme, am transmis în permanență această informație către profesori. Matematica se face în primul rând ca să capeți o gândire logică, cât mai utilă în viață, în orice domeniu.”  

— Radu Gologan, Președinte SSMR (Societatea de Științe Matematice din România)

“Cred că ar cântări foarte mult dacă am pune în practică realmente ceea ce legea educației spune, și anume, mentoratul pentru stagiarii în cariera didactică. Din păcate, el nu se realizează decât într-o formă de provizorat acum. Am fost profesori tineri și știm ce înseamnă nevoia de a găsi ancore în școli, de a participa la lecții făcute de profesori extraordinari de matematică, de pildă, și de a înțelege cum facem ca disciplina matematică și noțiunile predate să fie transformate în experiențe pentru elevi.”

— Luciana Antoci, Consilier de Stat la Cancelaria Prim-Ministrului

“Generația noastră se bazează foarte mult pe endorfine. După ce completez un exercițiu complex vreau să primesc ceva. Dar în momentul acela vreau să primesc. Nu mai târziu. Că altfel mă supăr și mă frustrez.

— Frank, Elev clasa a VIII-a și jucător CampioMATE

“În industria noastră, în momentul în care intri în live, tu trebuie să fii prezent 100%. Noi am înțeles că telespectatorul simte că tu ești prezent 100% pentru el. La fel și copiii noștri simt dacă profesorul este prezent 100% pentru ei.”

— Lucia Antal, Director Research & Data Strategy, Pro TV

“Toate jocurile (video) au munți de date în spate din care dezvoltatorii știu foarte bine care sunt elementele la care răspund jucătorii. Și se iterează constant, încă din faza de dezvoltare. Din păcate, educația nu face lucru ăsta. Poate că ar trebui făcute mai multe cercetări (cum a fost exemplul de astăzi) și implementate acțiuni pe baza lor și iterat cu un scop foarte clar de a îmbunătăți procesul de învățare și de a-l face mai atractiv pentru copii.”  

— Cătălin Butnariu, Chief Strategy Officer, Amber

“Avem toate premisele, societal vorbind, să fim foarte anxioși la matematică.[…] Cum putem să rezolvăm anxietatea față de matematică? Destigmatizând greșeala. Dacă nu mai penalizăm greșeala, ci într-un cadru organizat spunem “Greșeala e a întregii echipe. Putem să o rezolvăm. Nu doar tu greșești, ci greșim cu toții și putem să îndreptăm cu toții greșeala.” Acesta este primul fel în care putem să scăpăm de anxietatea față de matematică.”

— Gabi Bartic, CEO Brio

“Matematica e foarte importantă pentru modul în care navighez în viață. Dar matematica are nevoie de povești ca să poți să o transmiți mai departe și poveștile au nevoie de date ca să aibă însemnătate”

— Manuela Mancaș, Fondator / Managing Director, AHA Moments

“Matematica inoculează la anumite tipuri de dezinformare. Ea, în sine, este un vaccin. Și este un vaccin care este mai eficace dacă este predată într-un anumit mod în școală și anume într-un mod care creează gândire matematică instinctivă în rândul elevilor”

— Robert Santa, Cercetător-șef, Rethink

“Înțelegând cât de importantă este experiența prin care copiii învață, ne-am propus să mergem către alte domenii - experte în a crea experiențe atractive (televiziune, video-gaming) – pentru a aduce inspirație proaspătă în educație, spre a crea experiențe captivante de învățare.” 

— Maria Predoiu, Cofondator / Director Executiv CampioMATE

Despre organizatori

Rethink Romania

Think-tank dedicat transformării României într-o țară în care iubim să trăim, cu 4 obiective strategice: 1/Creșterea calității discursului public în domeniul demograﬁei, educației și al schimbării mentalității; 2/Generalizarea preluării de modele de bună practică și a utilizării dovezilor empirice în elaborarea politicilor publice; 3/Limitarea numărului de politici publice elaborate „pe genunchi”, fără premise bine documentate; 4/Formarea unei comunități dedicate transformării României.

CampioMATE

Competiție cu antrenament continuu la matematică, dedicat elevilor de gimnaziu, indiferent de nivelul lor la această disciplină. Ca format, este un campionat național pe echipe – un joc, ce se derulează pe parcursul întregului an școlar, prin platforma digitală www.campiomate.ro. Elevii sunt jucători în echipe sau pe bănci de rezerve, iar profesorii și voluntarii sunt antrenorii care ghidează și sprijină jucătorii pe parcursul campionatului. Organizat de Asociația Visuri Îndrăznețe în parteneriat cu S.S.M.R. (Societatea de Științe Matematice din România), CampioMATE este implementat la nivel local în parteneriat cu Inspectoratele Școlare Județene și recunoscut de Ministerul Educației și Cercetării. Susținut de Kaufland – partener principal și Suporterii: UniCredit Foundation, ProTV, Publicis Groupe, Nepi RockcastleFamilia Safir, EY Romania, Novotel, ExeSoftware, Mindit.io și Mediaposte Martech.

Date de contact:

CampioMATE, Maria Predoiu - [email protected]

RethinkRomania, Andrada Burdalescu - [email protected]

RethinkRomania, Robert Santa - [email protected]

AHA Moments, Manuela Mancaș - [email protected]

Articol recomandat de sport.ro
Gafa lui Chivu? Replica dată pentru Monica Bertini i-a convins pe italieni: ”Le-a confirmat relația”
Gafa lui Chivu? Replica dată pentru Monica Bertini i-a convins pe italieni: ”Le-a confirmat relația”
