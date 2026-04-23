Programul, propus de Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, vizează atât cuplurile infertile, căsătorite sau nu, cât și femeile singure cu vârsta între 24 și 42 de ani. Potrivit autorităților, infertilitatea afectează între 10 și 15% dintre cuplurile aflate la vârsta reproductivă în România, a transmis Ministerul Muncii printr-un comunicat de presă.

Beneficiarii vor primi două vouchere digitale în valoare totală de 15.000 de lei: unul de 5.000 de lei pentru medicamente specifice și altul de 10.000 de lei pentru proceduri medicale de fertilizare in vitro. Sprijinul este neimpozabil și poate fi acordat de cel mult trei ori aceluiași beneficiar, în limita fondurilor disponibile.

„Am propus prelungirea programului național pentru susținerea fertilizării in vitro până în 2030. Pentru că sunt oameni care așteaptă ani de zile. Care încearcă, care speră. Și, de multe ori, suferă în tăcere. Pentru ei, statul trebuie să fie un sprijin real”, a spus ministrul Muncii, Petre Florin Manole.

Cum se pot depune cererile

Cererile vor fi depuse exclusiv online, pe o platformă digitală dedicată, iar dosarele vor fi analizate în ordinea depunerii, cu condiția să fie complete. Autoritățile estimează că măsura va facilita accesul la tratamente costisitoare pentru persoanele care se confruntă cu infertilitatea.

Datele Eurostat arată că, în 2023, rata medie a fertilității în Uniunea Europeană a fost de 1,38 copii per femeie. România se situează la un nivel apropiat de state precum Ungaria și Croația, dar sub țări ca Franța sau Bulgaria, unde rata este mai ridicată.

Normele metodologice privind documentele necesare și procedura de acordare a sprijinului vor fi publicate în termen de 90 de zile de la apariția hotărârii în Monitorul Oficial.