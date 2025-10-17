Adrian Nica, în urma unor declarații controversate: ANAF nu intenţionează fiscalizarea autoconsumului populaţiei

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei, a declarat, vineri, preşedintele instituţiei, Adrian Nica.

"ANAF nu are în vedere impozitarea autoconsumului populaţiei. Prin autoconsum se înţelege folosirea, de către o gospodărie, a produselor sau serviciilor realizate de aceasta pentru consumul propriu", a subliniat şeful Fiscului, printr-un comunicat.

Clarificări după declarații controversate în media

Precizările vin la două zile după ce Adrian Nica a afirmat, la un post TV, că "modul în care tratăm gemul pe care îl face în casă bunica este calculat astăzi la gap-ul de tva".

"Declaraţia nu contestă decalajul de colectare la TVA al României, care reprezintă una dintre priorităţile majore în mandatul actual ANAF. Afirmaţia vizează însă exclusiv un aspect de ordin metodologic în determinarea decalajului fiscal - acela că baza impozabilă potenţială poate include elemente de autoconsum într-o măsură mai mare decât ar fi cazul în situaţia României, valoarea totală a acestor elemente nefiind eliminată complet în procesul de estimare. Decalajul fiscal (gap) reprezintă diferenţa dintre TVA potenţială, estimată pe baza conturilor naţionale (ESA 2010) şi TVA efectiv colectată la buget", a explicat, vineri, preşedintele ANAF.

El susţine că, în prezent, anumite elemente de autoconsum pot distorsiona estimarea bazei potenţiale de TVA, dacă nu sunt ajustate corespunzător specificului naţional.

ANAF vizează ajustarea metodologiei de calcul

În aceste condiţii, ANAF vizează realizarea unor analize aprofundate pentru îmbunătăţirea metodologiei de calcul a gap-ului de TVA, astfel încât rezultatele să reflecte cât mai fidel realităţile economice şi sociale din România.

"În acest context, se evidenţiază necesitatea unei colaborări tehnice între ANAF, Institutul Naţional de Statistică, Ministerul Finanţelor şi partenerii europeni, pentru alinierea metodologică a estimărilor privind gap-ul de TVA, în vederea unei interpretări mai precise a diferenţelor dintre evaziune, neconformare şi factori statistici. ANAF va colabora şi cu Banca Mondială, pentru a îmbunătăţi înţelegerea şi analiza structurii decalajului fiscal, în conformitate cu bunele practici internaţionale. Această colaborare urmăreşte consolidarea capacităţii tehnice şi analitice a ANAF de a interpreta corect diferenţa dintre TVA teoretică/potenţială şi taxa efectiv colectată, printr-o abordare integrată, bazată pe date economice şi statistice actualizate. Analiza complexă a acestei problematici poate conduce şi la ajustarea anumitor prevederi legislative care afectează procesul de colectare a TVA, inclusiv în domenii precum procedurile de insolvenţă, acolo unde se constată pierderi sistemice de venituri", a mai menţionat şeful ANAF.

Potrivit unei analize realizate de Daniel Anghel, Country Managing Partner PwC România, şi prezentată în luna iulie a acestui an, România are un decalaj de încasare a TVA de 36%, în timp ce media UE este de 5,4%, ţările din regiune reuşind o diminuarea a acestuia printr-un printr-un mix de reforme şi digitalizare a administraţiilor fiscale.

