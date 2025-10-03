Ministrul Energiei vrea un preț de 1 leu/kWh, pentru cei cu venituri mici. „E o problemă”

03-10-2025 | 21:29
Bogdan Ivan
Ministrul Energiei, Bogdan-Gruia Ivan, a anunțat că ia în calcul un mecanism prin care, pentru consumatorii cu un venit până în 2.500-3.000 lei, prețul la energie electrică să fie de maximum 1 lei per kilowatt.

Lorena Mihăilă

„În momentul de față sunt patru companii care furnizează energia electrică sub 1,30 lei, cât era plafonul maxim înainte de eliminarea de la 1 iulie. Oamenii pot să se uite pe comparatorul de prețuri, pot, în mod gratuit, să opteze să se mute la un alt furnizor care să-i dea un preț mai bun. Separat, iau un calcul un proiect de lege prin care să blochez deconectarea la acei clienți vulnerabili, pe de o parte, care nu își permit să plătească facturile, și, doi, un mecanism prin care, pentru oamenii care au un venit până în 2.500-3.000 lei, să avem un preț maxim de un leu per kilowatt. Sunt mecanisme care sunt în lucru în momentul de față, care vreau să le operaționalizăm în iarna asta, pentru a trece această perioadă dificilă”, a spus Ivan la un post TV.

El a subliniat că, până în prezent, în toate discuțiile pe care le-a avut, i-a făcut pe toți colegii săi din Coaliție, și pe premier și pe președintele țării, să înțeleagă „că e o problemă gravă a României”, pentru că, dacă nu se intervine pentru a scădea prețul la electricitate, vom fi în situația în care românii „or să plătească cea mai scumpă energie din toată lumea, mult timp de acum înainte” și, de asemenea, vom fi situația în care companiile românești să plătească energie scumpă, să nu mai fie competitive atunci când se duc să exporte produse în afara țării.

„E o problemă de siguranță națională și de securitate națională, în contextul în care în tot ceea ce cumpărăm noi are o pondere cuprinsă între 10% și 70% costul energiei. Așa că nu e o problemă a unui minister”, a transmis Ivan.

În opinia sa, în aproximativ o jumătate de an, nouă luni ar trebui să se stabilezeze, să mai scadă prețul la consumatorul final.

„Nu vă spun că acum lucrez cu cei mai buni oameni pe care i-am găsit și în România, și în afara țării, și în domeniul privat și universități, pentru a găsi mecanisme prin care să grăbim și procesul de producție. Am venit cu un document care va fi discutat săptămâna aceasta într-un grup interministerial, cu premierul României, și-l pregătim să-l introducem în CSAT, prin care arăt riscurile pe care le are România dacă nu introducem noi capacități de producție. Și, doi, să scoatem afară toate aberațiile care unele sunt de mediu, unele sunt de tehnic, în care niște funcționari trimit clarificări cu numele unui pește care ar trebui să fie scris într-un fel sau în altfel, tocmai pentru a scurta cu cel puțin jumătate timpul în care începem proiectele strategice”, a precizat ministrul Energiei.

Opțiunea de la WhatsApp care ar trebui dezactivată de toți utilizatorii. Telefonul poate fi compromis chiar dacă e în buzunar

Sursa: Agerpres

