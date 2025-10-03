România câștigă de pe urma furtunilor. Producția de energie a depășit consumul de două ori în 24 de ore

Vântul puternic din Dobrogea, regiune aflată sub cod portocaliu de ploi și vijelii, nu aduce doar neplăceri, ci și beneficii.

Furtunile au pus în mișcare eolienele, iar parcurile de pe litoral și din Bărăgan produc în aceste zile cantități record de energie, suficientă pentru a acoperi o parte importantă din consumul național.

Vineri, la prânz, instalațiile au livrat în sistem peste 2.500 de megawați, ceea ce înseamnă, aproape un sfert din consumul mediu zilnic al țării.

Producția de energie, la nivel național, a depășit pentru a doua oară, în 24 de ore, consumul.

Totuși, în ciuda acestor creșteri, tarifele la curent rămân ridicate. Ca să scadă, ar trebui să avem constant, o producție mare.

