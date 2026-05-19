Record pentru o lucrare a lui Brâncuși. „Danaida” a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari. FOTO

„Danaida”, o lucrare celebră a lui Constantin Brâncuși, a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari la licitația organizată luni de casa Christie's în New York, fiind era una dintre cele mai așteptate lucrări.

Lorena Mihăilă

Opera este remarcabilă pentru stilizarea revoluționară și elegantă a trăsăturilor sale, reduse la esențial. Campania de promovare a inclus un videoclip inspirat de Lee Miller, în care Nicole Kidman se plimba în jurul sculpturii la sediul Christie’s din Rockefeller Center, New York.

Magnatul Samuel Irving Newhouse a cumpărat „Danaida”, o lucrare din bronz cu patină brună și foiță de aur, pentru 18,2 milioane de dolari la Christie’s în 2002. La acea vreme, prețul reprezenta un record atât pentru sculptor, cât și pentru orice sculptură vândută la licitație.

Newhouse a fost al doilea dintre cei doar doi proprietari ai lucrării „Danaida” . În 1914, Brâncuși a ales sculptura pentru prima sa expoziție personală, organizată la Little Galleries of the Photo-Secession din New York, galeria lui Alfred Stieglitz.

Lucrarea a fost cumpărată de Eugene și Agnes Meyer, care aveau să devină unii dintre cei mai importanți patroni ai artistului, precum și prieteni apropiați ai acestuia pe tot parcursul vieții, potrivit Christie’s. Opera a rămas în colecția familiei până în 2002, când a fost vândută lui Newhouse.

Christie’s a vândut cele mai scumpe șapte lucrări ale lui Brâncuși, în frunte cu La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard), care a atins suma record de 71,2 milioane de dolari în 2018, conform bazei de date Artnet Price Database.

Lucrarea a fost una dintre cele mai așteptate la licitația din New York, unde au mai fost vândute și opere semnate de Picasso ori Matisse.

Alte opere celebre

Licitaţiile au atins cote înalte, luni, la casa Christie's din New York, fiind stabilite noi recorduri și pentru pictorii americani Jackson Pollock şi Mark Rothko şi pentru pictorul catalan Joan Miró.

Tabloul "Number 7A, 1948" de Jackson Pollock (1912-1956), cu picăturile sale, curgerea vopselei şi curbele negre accentuate de tuşe de roşu, pe o pânză brută de peste trei metri lăţime, a fost vândut cu suma de 181,2 milioane de dolari, inclusiv comisioane.

Potrivit publicaţiei de specialitate ARTnews, aceasta este a patra cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitaţie.

Recordul anterior stabilit la o licitaţie pentru o operă a acestui reprezentant al expresionismului abstract era de 61,2 milioane de dolari (2021). Alte opere ale sale au fost vândute prin tranzacţii private, ajungând până la 200 de milioane de dolari.

„Cu această operă, Pollock se eliberează în sfârşit de constrângerile picturii tradiţionale de şevalet şi produce unul dintre primele tablouri cu adevărat abstracte din istoria artei", potrivit casei de licitaţii Christie's.

Pictura „No. 15 (Two Greens and Red Stripe)" (1964) de Mark Rothko (1903-1970) a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, iar tabloul „Portrait de Madame K." de Joan Miró (1893-1983) a fost vândut cu 53,5 milioane de dolari.

Recordurile anterioare ale artistului american (86,9 milioane de dolari) şi ale celui catalan (37 de milioane de dolari) fuseseră stabilite în 2012.

Tabloul „Bildnis Elisabeth Lederer" ("Portrait of Elisabeth Lederer") al austriacului Gustav Klimt (1862-1918), vândut cu 236,4 milioane de dolari, a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă adjudecată vreodată la licitaţie.

Cel mai scump tablou realizat de o femeie, „El sueno (La cama)", un autoportret din 1940 al artistei mexicane Frida Kahlo (1907-1954), a fost adjudecat în schimbul sumei de 54,7 milioane de dolari.

Sursa: StirilePROTV

Comisia Europeană avertizează: Războiul SUA cu Iranul a adus un „șoc stagflaționist" în economia UE

UE își va revizui în scădere prognoza de creştere economică şi va majora estimările privind inflaţia, pe fondul „şocului stagflaţionist” provocat de războiul cu Iranul, a declarat comisarul european pentru economie, Valdis Dombrovskis, transmite CNBC.
Horoscop 19 mai 2026, cu Neti Sandu. Veți intra într-o combinație partenerială pe sufletul vostru

Horoscop 19 mai 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi chiar frumoasă. Avem inspirație, nici energia nu ne lipsește și o să ne putem atinge scopurile, să bifăm niște câștiguri.
Peter Magyar anunță o nouă strategie în relația cu vecinii Ungariei: „Cred că acest lucru va fi în interesul fiecărei țări"

Premierul ungar Peter Magyar începe marți o vizită de două zile în Polonia, cu scopul de a restabili relațiile tensionate de la invazia rusă a Ucrainei din cauza legăturilor strânse ale predecesorului său cu Moscova, scrie AFP.

Alertă extremă în Tulcea. Un nou atac cu drone rusești la granița României. MApN a ridicat două avioane F-16

Alertă la primele ore ale dimineții la granița României. MApN transmite că forțele ruse au atacat cu drone obiective civile și de infrastructură din Ucraina, la granița cu județul românesc Tulcea.

Agenția Fitch "avertizează serios" România. Care este cel mai mare risc pentru țara noastră

Agenţia de evaluare financiară Fitch Ratings avertizează serios asupra riscurilor legate de instabilitatea politică, întârzierile în reformele din PNRR şi presiunile externe asupra economiei, iar următoarele luni sunt decisive, spune ministrul Finanțelor.

