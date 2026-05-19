Record pentru o lucrare a lui Brâncuși. „Danaida” a fost vândută la New York cu peste 107 milioane de dolari. FOTO

„Danaida”, o lucrare celebră a lui Constantin Brâncuși, a fost vândută cu peste 107 milioane de dolari la licitația organizată luni de casa Christie's în New York, fiind era una dintre cele mai așteptate lucrări.

Opera este remarcabilă pentru stilizarea revoluționară și elegantă a trăsăturilor sale, reduse la esențial. Campania de promovare a inclus un videoclip inspirat de Lee Miller, în care Nicole Kidman se plimba în jurul sculpturii la sediul Christie’s din Rockefeller Center, New York. Magnatul Samuel Irving Newhouse a cumpărat „Danaida”, o lucrare din bronz cu patină brună și foiță de aur, pentru 18,2 milioane de dolari la Christie’s în 2002. La acea vreme, prețul reprezenta un record atât pentru sculptor, cât și pentru orice sculptură vândută la licitație. Newhouse a fost al doilea dintre cei doar doi proprietari ai lucrării „Danaida” . În 1914, Brâncuși a ales sculptura pentru prima sa expoziție personală, organizată la Little Galleries of the Photo-Secession din New York, galeria lui Alfred Stieglitz.

Lucrarea a fost cumpărată de Eugene și Agnes Meyer, care aveau să devină unii dintre cei mai importanți patroni ai artistului, precum și prieteni apropiați ai acestuia pe tot parcursul vieții, potrivit Christie’s. Opera a rămas în colecția familiei până în 2002, când a fost vândută lui Newhouse. Christie’s a vândut cele mai scumpe șapte lucrări ale lui Brâncuși, în frunte cu La jeune fille sophistiquée (Portrait de Nancy Cunard), care a atins suma record de 71,2 milioane de dolari în 2018, conform bazei de date Artnet Price Database. Lucrarea a fost una dintre cele mai așteptate la licitația din New York, unde au mai fost vândute și opere semnate de Picasso ori Matisse.

Alte opere celebre Licitaţiile au atins cote înalte, luni, la casa Christie's din New York, fiind stabilite noi recorduri și pentru pictorii americani Jackson Pollock şi Mark Rothko şi pentru pictorul catalan Joan Miró. Tabloul "Number 7A, 1948" de Jackson Pollock (1912-1956), cu picăturile sale, curgerea vopselei şi curbele negre accentuate de tuşe de roşu, pe o pânză brută de peste trei metri lăţime, a fost vândut cu suma de 181,2 milioane de dolari, inclusiv comisioane. Potrivit publicaţiei de specialitate ARTnews, aceasta este a patra cea mai scumpă operă vândută vreodată la licitaţie. Recordul anterior stabilit la o licitaţie pentru o operă a acestui reprezentant al expresionismului abstract era de 61,2 milioane de dolari (2021). Alte opere ale sale au fost vândute prin tranzacţii private, ajungând până la 200 de milioane de dolari. „Cu această operă, Pollock se eliberează în sfârşit de constrângerile picturii tradiţionale de şevalet şi produce unul dintre primele tablouri cu adevărat abstracte din istoria artei", potrivit casei de licitaţii Christie's. Pictura „No. 15 (Two Greens and Red Stripe)" (1964) de Mark Rothko (1903-1970) a fost adjudecată pentru 98,4 milioane de dolari, iar tabloul „Portrait de Madame K." de Joan Miró (1893-1983) a fost vândut cu 53,5 milioane de dolari. Recordurile anterioare ale artistului american (86,9 milioane de dolari) şi ale celui catalan (37 de milioane de dolari) fuseseră stabilite în 2012. Tabloul „Bildnis Elisabeth Lederer" ("Portrait of Elisabeth Lederer") al austriacului Gustav Klimt (1862-1918), vândut cu 236,4 milioane de dolari, a devenit a doua cea mai scumpă operă de artă adjudecată vreodată la licitaţie. Cel mai scump tablou realizat de o femeie, „El sueno (La cama)", un autoportret din 1940 al artistei mexicane Frida Kahlo (1907-1954), a fost adjudecat în schimbul sumei de 54,7 milioane de dolari.

