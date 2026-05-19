Cod galben de vânt în zone din 11 judeţe. Meteorologii anunță vreme instabilă în majoritatea regiunilor

O atenţionare Cod galben de intensificări ale vântului este valabilă pe parcursul zilei de miercuri, în zone din 11 judeţe. De asemenea, până în weekend va fi vreme instabilă în majoritatea regiunilor.

Lorena Mihăilă

Potrivit meteorologilor, în data de 20 mai, între orele 8:00 - 22:00, vântul va sufla cu viteze de 50 - 65 km/h în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi în nord-estul Munteniei.Judeţele vizate de noua atenţionare sunt: Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila şi Tulcea. 

Vreme instabilă

Majoritatea regiunilor ţării se vor afla, până sâmbătă dimineaţa, sub o informare de instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate şi intensificări ale vântului, emisă marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 19 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 10:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri în vestul şi în centrul teritoriului. Se vor înregistra viteze, în general, de 45 - 55 km/h, respectiv de 60 - 80 km/h în zona montană înaltă.

Vremea în București

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 19.05.2026 Ora 10:00 - 20.05.2026 Ora 09:00

Vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată noaptea.

Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 20.05.2026 Ora 09:00 - 21.05.2026 Ora 09:00

Vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 21.05.2026 Ora 09:00 - 22.05.2026 Ora 09:00

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Prognoză Meteorologică pentru Intervalul 22.05.2026 Ora 09:00 - 23.05.2026 Ora 10:00

Cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

Sursa: StirilePROTV

