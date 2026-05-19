Cod galben de vânt în zone din 11 judeţe. Meteorologii anunță vreme instabilă în majoritatea regiunilor

Potrivit meteorologilor, în data de 20 mai, între orele 8:00 - 22:00, vântul va sufla cu viteze de 50 - 65 km/h în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi în nord-estul Munteniei.Judeţele vizate de noua atenţionare sunt: Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău, Vaslui, Vrancea, Galaţi, Buzău, Brăila şi Tulcea.

Vreme instabilă

Majoritatea regiunilor ţării se vor afla, până sâmbătă dimineaţa, sub o informare de instabilitate atmosferică, cantităţi de apă însemnate şi intensificări ale vântului, emisă marţi de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM).

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 19 mai, ora 12:00 - 23 mai, ora 10:00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 l/mp şi izolat de peste 40 - 50 l/mp.

De asemenea, vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri în vestul şi în centrul teritoriului. Se vor înregistra viteze, în general, de 45 - 55 km/h, respectiv de 60 - 80 km/h în zona montană înaltă.