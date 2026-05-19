Pe 19 mai 2026, Marte, planeta acțiunii și inițiativei, intră în Taur, unde va rămâne până pe 28 iunie 2026. Acest tranzit aduce o încetinire a ritmului general. Graba și deciziile pripite sunt înlocuite acum de o abordare mult mai metodică. Eforturile se canalizează către siguranța materială și gestionarea corectă a resurselor. Orice acțiune din această perioadă are nevoie de un scop practic și de o bază solidă pe termen lung.

În plan personal, accentul cade pe loialitate și pe consolidarea legăturilor. Totuși, energia Taurului vine și cu o încăpățânare accentuată. Refuzul de a ceda în discuțiile în contradictoriu poate aduce blocaje destul de ușor. De aceea, flexibilitatea devine esențială pentru a păstra armonia, iar micile neînțelegeri pot fi depășite doar cu răbdare.

Efectele tranzitul lui Marte în Taur pentru fiecare zodie

Berbec / Ascendent în Berbec

Berbecii își schimbă prioritățile și se axează pe siguranța banilor. Ritmul lor accelerat se domolește, iar atenția se îndreaptă acum spre economii și o gestionare mult mai prudentă a cheltuielilor. În plan personal, pot apărea dispute alimentate de orgoliu. Pentru a menține armonia, este necesar ca nativii să evite reacțiile dictate de impulsul momentului.

Taur / Ascendent în Taur

Taurii capătă multă energie odată cu intrarea lui Marte în semnul lor. Devin concentrați pe planurile personale și nu mai cedează în fața cerințelor celorlalți. Se îndepărtează de persoanele sau situațiile care îi obosesc. Totuși, această atitudine inflexibilă riscă să provoace dispute cu cei din jur.

Gemeni / Ascendent în Gemeni

Gemenii intră într-o etapă de retragere, necesară pentru recuperarea fizică și mentală. Se îndepărtează de agitație și își pregătesc viitoarele planuri în totală discreție. Odihna este esențială în această perioadă pentru a evita epuizarea, mai ales că anumite situații nerezolvate pot reveni acum în actualitate.

Rac / Ascendent în Rac

Racii își îndreaptă atenția către viața socială și proiectele comune. Devin mult mai atenți la persoanele din jur și aleg să îi păstreze aproape doar pe cei de încredere. Muncesc pentru scopurile lor pe termen lung cu multă organizare. Totuși, pot apărea conflicte dacă devin rigizi și încearcă să le impună celorlalți propriile idei.

Leu / Ascendent în Leu

Leii își concentrează energia pe dezvoltarea carierei și preferă pașii practici. Scopul lor este obținerea unui statut profesional solid și a unor rezultate concrete. Provocările profesionale sunt rezolvate prin tact și consecvență. Chiar dacă apar tensiuni cu superiorii, o atitudine calculată le consolidează poziția.

Fecioară / Ascendent în Fecioară

Fecioarele simt nevoia să își extindă orizonturile și să exploreze domenii noi. Astfel, fac planuri pentru călătorii sau studii, punând în practică informațiile acumulate. Își susțin convingerile cu tărie, dar trebuie să evite polemicile și să se concentreze pe realizarea propriilor planuri.

Balanță / Ascendent în Balanță

Balanțele iau măsuri în privința banilor la comun. Taie cheltuielile nejustificate și achită restanțele pentru a recâștiga confortul material. În cuplu, deși legătura devine mai profundă, dorința de control poate stârni conflicte. Discuțiile deschise și directe sunt esențiale.

Scorpion / Ascendent în Scorpion

Scorpionii înfruntă provocări serioase în viața de cuplu și în parteneriate. Deși caută siguranța, încăpățânarea ambelor părți blochează discuțiile. Lipsa de flexibilitate poate duce la conflicte deschise. Găsirea unui echilibru necesită neapărat un compromis.

Săgetător / Ascendent în Săgetător

Săgetătorii pun pe primul loc sănătatea și reorganizarea programului zilnic. Renunță la activitățile care îi suprasolicită și își pun în ordine sarcinile. Au nevoie de mai mult timp pentru relaxare, tocmai pentru a preveni epuizarea. Totuși, la locul de muncă pot apărea tensiuni cu colegii din dorința de a face lucrurile în felul lor.

Capricorn / Ascendent în Capricorn

Capricornii își îndreaptă atenția către viața sentimentală și activitățile creative. Abordează relațiile direct și caută legături serioase, de durată. De asemenea, planurile capătă o direcție clară și practică. Totuși, pentru a evita tensiunile, este necesar să renunțe la posesivitate și la atitudinea inflexibilă față de persoana iubită.

Vărsător / Ascendent în Vărsător

Vărsătorii își îndreaptă atenția spre locuință și familie. Fac reparații sau reamenajări pentru a-și spori confortul de acasă. Deși acționează calculat, devin inflexibili atunci când le este perturbată liniștea. Această rigiditate poate aduce conflicte cu membrii familiei.

Pești / Ascendent în Pești

Peștii comunică mult mai clar și la obiect. Evită conversațiile care nu duc nicăieri și se bazează pe fapte. Este o perioadă excelentă pentru rezolvarea actelor și semnarea contractelor. Totuși, această fermitate îi poate lua prin surprindere pe cei din jur, așadar este necesar să evite rigiditatea în gândire și să dea dovadă de tact.