Timp de încă un an va rămâne la același nivel ca acum, iar oamenii nu vor fi afectați. Măsuri de sprijin au fost anunțate și pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei.

Prețul gazului este plafonat la 0,31 de lei /kWh pentru consumatorii casnici, până la finalul lunii martie. Apoi urma liberalizarea pieței, dar premierul a anunțat că prețul va fi totusi reglementat, și va rămâne stabil pentru încă un an.

Ilie Bolojan, premierul României: „Vom reglementa prețul pentru casnici pe tot lanțul de la producător, la transportatori, la distribuitori și furnizori. Așa protejăm populația, nu angajăm cheltuieli de la bugetul de stat și eliminăm probleme. Prețul la gaz va fi administrat pentru toți consumatorii casnici și pentru toate CET-urile. Pentru celelalte activități nu va mai exista plafon”.

Oficialii speră ca după această perioadă de un an, din 2027, presiunea pe preț să fie mai mică, pentru că producția va crește, odată cu exploatarea gazului din Marea Neagră, din perimetrul Neptun Deep.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei: „O să avem mai multă lichiditate în piață, automat, mai multe gaze, prețul o să scadă natural pe tot lanțul. Avantajul foarte mare la acest mecanism este faptul că prețul va putea, în condiții de concurență în piață, să ducă și la o scădere”.

Modul în care guvernul liberalizează piața gazelor, criticat de experți

Totuși, experții în energie spun că liberalizarea ar fi trebuit pregătită din timp.

Otilia Nuțu, expert energie: „Aruncă iarăși impredictibilitate în piață, timp de mai bine de trei ani nu a existat un semnal corect de preț pentru jucătorii din piață, asta înseamnă că nu știi exact nici cum să îți planifici deciziile de investiție, nici cum să închei contractele”.

Federația asociațiilor companiilor de utilități din energie susține liberalizarea și atrage atenția, într-un comunicat, că „politicile publice bazate pe premise eronate riscă să distorsioneze piața, în loc să ofere soluții reale și sustenabile pentru obținerea unor prețuri competitive într-o piață angro lichidă”.

Producătorii au anunțat totuși că se vor conforma reglementărilor.

Dan Apostol, Federația patronală petrol și gaze: „Vor respecta pur și simplu deciziile pe care le va lua Guvernul. Noi ne-am expirmat întotdeauna pentru o bună funcționare care să încurajeze competitivitatea în beneficiul consumatorilor din piață, dar care să contribuie și la susținerea producătorilor autohtoni”.

O formă de sprijin pentru pensionarii cu venituri mici

A fost anunțat un sprijin și pentru cei aproximativ 2,8 milioane de pensionari, cu venituri de până la 3.000 de lei.

Banii vor fi acordati în două etape, în lunile aprilie și decembrie, iar valoarea ajutorului este stabilită în funcție de cuantumul pensiei. Varstinicii cu venituri mai mici de 1500 de lei, vor primi un ajutor de 1.000 de lei. Pentru cei cu pensii de până la 2.000 de lei, sprijinul financiar este de 800 de lei, iar pensionarii cu venituri de până la 3.000 de lei vor beneficia de un ajutor de 600 de lei.