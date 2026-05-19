Pe de altă parte, 44% dintre cei chestionați spun că moțiunea de cenzură a fost necesară și că va îmbunătăți lucrurile în România.

„Polarizarea accentuată provocată de moțiunea de cenzură este confirmată de datele care arată că aproximativ jumătate dintre români (48,6%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic inutil, care va înrăutăți lucrurile în România, iar celalată jumătate (44%) crede că moțiunea de cenzură a fost un act politic necesar care va îmbunătăți lucrurile în România. Mai mult, ruptura dintre electoratele principalelor patru partide este totală. 88% dintre votanții PNL, respectiv 92% dintre votanții USR cred că moțiunea va înrăutăți lucrurile în țară; în contrast, 69% dintre votanții PSD și 74% dintre votanții AUR cred că moțiunea va îmbunătăți situația țării. De asemenea 87% dintre votanții PNL și 85% dintre votanții USR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile; în deplin contrast, 83% dintre votanții PSD și 84% dintre votanții AUR cred că Guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru că a crescut taxele și a gestionat prost situația economică a țării. Singurul aspect asupra căruia par să cadă de acord electoratele partidelor menținate este nivelul foarte ridicat de îngrijorare față de situația politică actuală în condițiile în care se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați 84% dintre alegătorii USR, 78% dintre alegătorii AUR, 75% dintre alegătorii PSD și 71% dintre alegătorii PNL”, a transmis Remus Ștefureac, director INSCOP Research.

Situația politică a țării

74,5% dintre români se declară foarte îngrijorați sau destul de îngrijorați de situația politică actuală (43,7% foarte îngrijorați, iar 30,8% destul de îngrijorați). 9,7% se declară destul de puțin îngrijorați de situația politică actuală, iar 14,3% foarte puțin sau deloc îngrijorați. Ponderea non-răspunsurilor este de 1,5%, arată INSCOP.

Sunt îngrijorați de situația politică actuală a României într-o proporție mai mare decât restul populației: votanții USR, femeile, persoanele peste 60 de ani și angajații din sectorul privat.

Sunt puțin sau deloc îngrijorați de situația politică actuală a țării într-un procent mai ridicat decât media: votanții PNL, tinerii sub 30 de ani și angajații la stat.

Moțiunea de cenzură: necesară sau inutilă

48,6% dintre respondenți consideră că moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a fost un demers inutil, care va agrava situația din România. 44% o văd ca pe o acțiune politică necesară, capabilă să îmbunătățească lucrurile în țară. 7,4% nu știu sau nu răspund.

Susținerea ideii că moțiunea depusă de PSD și AUR împotriva Guvernului Bolojan este un act politic necesar este mai ridicată în rândul votanților PSD și AUR, al persoanelor peste 60 de ani, al celor cu educație primară și al locuitorilor din mediul rural.

Percepția că moțiunea este un demers inutil, care va înrăutăți situația, este mai răspândită decât media în rândul votanților PNL și USR, al tinerilor sub 30 de ani, al persoanelor cu studii superioare și al locuitorilor din București și din marile orașe.

Motivele înlăturării guvernului Bolojan

33,6% dintre români consideră că Guvernul Bolojan a fost demis deoarece a încercat să reducă privilegiile, corupția și cheltuielile inutile din sectorul public, în timp ce 57,8% cred că înlăturarea sa a fost determinată de creșterea taxelor și de o gestionare deficitară a situației economice. 6,8% nu știu sau nu pot aprecia, iar 1,8% nu răspund.

Credința că Guvernul Bolojan a fost înlăturat din cauza încercărilor de a reduce privilegiile, corupția și cheltuielile publice este mai răspândită decât media în rândul votanților PNL și USR, al persoanelor cu studii superioare, al locuitorilor din București și din marile orașe, precum și al angajaților din sectorul public.

În schimb, ideea că executivul condus de Ilie Bolojan a fost demis din cauza creșterii taxelor și a gestionării economice deficitare este susținută într-o proporție mai mare decât media de votanții PSD și AUR, de tinerii sub 30 de ani și de persoanele cu educație primară.