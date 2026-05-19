Generalul Ben Hodges a spus că măsura Departamentului Apărării a fost luată fără o comunicare clară a strategiei mai largi, luând prin surprindere nu doar Polonia și alți aliați NATO, ci și Congresul, potrivit TVP World.

El a adăugat că, spre deosebire de anunțul privind reducerea cu 5.000 de militari din Germania, oprirea desfășurării unor trupe în Polonia nu pare a fi o formă de represalii împotriva Varșoviei, ci „fie o problemă de comunicare, fie o decizie strategică foarte proastă”.

„Modul în care acest lucru a fost anunțat pare acum foarte haotic”, a spus Hodges, adăugând că anunțul este negativ nu doar pentru soldații implicați și familiile lor, ci și pentru Comandamentul European al SUA și pentru Armata SUA din Europa.

„Planificaseră timp de un an să aibă o brigadă blindată ca parte a forței de descurajare. Cred că… principala mea critică este că nu există claritate în privința gândirii strategice aici”, a adăugat Hodges.

În ceea ce privește rolul SUA în NATO și perspectivele unei posibile schimbări, Hodges a fost critic față de retorica administrației Trump, inclusiv față de secretarul de stat Marco Rubio.

„Am fost surprins și dezamăgit de analfabetismul multor oameni din această administrație în privința NATO, inclusiv al secretarului Rubio, care știe mai bine”, a spus el. „Congresul susține din fericire alianța”, a adăugat el. „Această administrație nu arată o înțelegere corectă a NATO și a motivelor pentru care este în avantajul nostru.”

Referindu-se la războiul din Ucraina și la diminuarea sprijinului american pentru Kiev, Hodges nu s-a ferit de declarații directe.

„Cred că vom regreta că nu am făcut mai mult pentru a ajuta Ucraina, pentru că Ucraina va câștiga acest război”, a spus el, adăugând că „eșecul” Washingtonului de a sprijini Kievul va face ca SUA să rămână în urmă. „Deci cred că nu am gândit foarte strategic în această privință”.