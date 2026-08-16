Ministrul Economiei somează șefii Avioane Craiova: Nu mai întârziați livrările către Armată, purtați-vă ca o companie privată

Stiri Economice
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Facebook/ Irineu Darău

Ministrul Economiei, Irineu Darău, a somat conducerea companiei de stat Avioane Craiova să nu mai întârzie livrările către Armată și să se comporte ca o companie privată, cu mai mult spirit antreprenorial și competență.

autor
Cristian Anton

Ministrul interimar al Economiei, Irineu Darău, afirmă că a atenţionat conducerea Avioane Craiova, în timpul vizitei pe care a făcut-o în această săptămână la compania de stat, să nu mai întârzie cu livrarea avioanelor către MApN şi deci cu „revirimentul financiar al societăţii”, scrie News.ro.

Darău mai spune că a vizitat şi o companie privată din acelaşi domeniu, putând să compare „spiritul antreprenorial şi managerial complet diferit”. „Din păcate, mai ales la stat, avem şi probleme pe care nu le putem ocoli sau ignora”, a adăugat Darău.

„M-am bucurat să ajung săptămâna aceasta şi la Craiova. În industria aeronautică locală există încă multă experienţă şi competenţă. Din păcate, mai ales la stat, avem şi probleme pe care nu le putem ocoli sau ignora”, afirmă ministrul interimar al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Irineu Darău, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Irineu Darău anunţă că a vizitat mai întâi Avioane Craiova, punând în vedere din nou conducerii „să nu mai întârzie cu livrarea avioanelor către MApN şi deci cu revirimentul financiar al societăţii”.

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„Am vizitat şi o companie privată din acelaşi domeniu, putând să compar spiritul antreprenorial şi managerial complet diferit”, a adăugat Darău.

Ministrul a mai spus că ulterior a avut „o discuţie şi o vizită” la un producător român din industria maselor plastice şi apoi s-a întâlnit cu colegii săi din USR Dolj, cu care a discutat despre „comunitate, despre viitorul Craiovei şi judeţului, despre potenţialul local care merită administraţii locale mult mai deschise şi moderne”.

În august 2020, uzina de stat Avioane Craiova a primit un contract de 55 de milioane de euro de la Ministerul Apărării Naţionale pentru modernizarea a 10 avioane IAR-99 Şoim la standardul SM. Programul a suferit întârzieri considerabile şi blocaje legate de componente tehnice şi software (inclusiv sisteme de comunicaţii şi antibruiaj).

Primele două avioane IAR-99 SM au fost finalizate în vara anului 2026, după şase ani de la semnarea acordului. Întârzierile au pus presiune financiară majoră pe companie, generând riscuri de insolvenţă şi penalizări din partea MApN.

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Sursa: News.ro StirilePROTV

Etichete: Irineu Darău, ministrul economiei, avioane craiova, intarzieri, armata romana,

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