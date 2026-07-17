Potrivit Agerpres, el este de părere că măsurile de reechilibrare bugetară adoptate în ultima perioadă încep să producă efecte.

Ministrul a afirmat, în cadrul unei conferinţe de presă, că deşi situaţia economică rămâne dificilă, indicatorii macroeconomici şi fiscali încep să se îmbunătăţească, iar primele măsuri de stimulare a economiei îşi fac simţită prezenţa.

"Cred că e o situaţie economică complicată acum, o ştim, dar, totodată, cred cu tărie că, dacă anul trecut a fost unul de austeritate, cel puţin a doua lui parte, obligatorie faţă de situaţia bugetară proastă, anul acesta este unul de reechilibrare. Este unul în care cifrele macro, bugetare, fiscale, într-adevăr încep să arate mai bine şi încep şi nişte mici măsuri de relansare. Nu ne-au ajutat criza combustibilului, nici anumite evoluţii geopolitice, dar cred că dacă păstrăm, indiferent în ce formulă guvernamentală, linia raţională anul acesta, eforturile oamenilor şi antreprenorilor, şi prin taxe, nu vor fi fost degeaba. Dacă se revine cumva la o abordare cu cheltuieli publice nelimitate şi iraţionale, degeaba am făcut tot acest efort", a declarat Irineu Darău.

Ministrul interimar şi-a exprimat, de asemenea, speranţa că agenţiile internaţionale de rating vor recunoaşte progresele realizate de România şi că ţara îşi va păstra statutul de destinaţie atractivă pentru investiţii.

"Sper din suflet că agenţiile de rating vor recunoaşte în lunile acestea şi eforturi, şi datele macro economice şi fiscale, că nu vom retrograda, deci vom rămâne atractivi pentru investiţii. Sper să intrăm rapid în OCDE şi să avem anul viitor un an real al relansării (...) Lucrurile vin în ordine şi dacă am avut o dezordine bugetară o vreme, cred că această curăţenie care s-a făcut va ajuta la o relansare sănătoasă. Pentru că nu poţi, dacă în iulie, apropos de această guvernare, imperfectă cum o fi, dar au luat şi nişte decizii bune, nu poţi, dacă în iulie 2025 ai proiecţii de deficit de peste 10%, să rămâi pe acea traiectorie. Lucrul pe care îl cred cu tărie este că noi eram în junk de anul trecut deja, dacă rămâneam pe acea traiectorie. Junk (...) înseamnă că eşti nerecomandat pentru investiţii. Faptul că România cumva se chinuie puţin economic, dar a rămas o ţară recomandată pentru investiţii, şi văd ca ministru al Economiei şi o spun şi cifrele că investiţiile cresc şi că interesul investitorilor există, înseamnă potenţial pentru viitor", a mai spus Irineu Darău.

Acesta consideră, totodată, că menţinerea unei politici economice prudente este esenţială pentru evitarea unor dezechilibre majore.

"Nu înseamnă că e uşor acum şi că acum vedem roadele acestor lucruri. Dar ăsta e cumva un fel de avertisment, indiferent de formulele de guvernare care vor veni, apelul meu, pe care îl voi tot face lunile acestea, e să rămânem raţionali, chibzuiţi, ca nu cumva să tot trecem prin aceleaşi chinuri şi austerităţi prea des", a mai adăugat ministrul interimar Irineu Darău.