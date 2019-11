Mii de români așteaptă recalcularea pensiilor de peste un an. Ministrul Muncii: "Avem o problemă de atitudine"

După ce mii de oameni ieșiți la pensie s-au plâns că așteaptă să le fie soluționate dosarele de recalculare, chiar și de un an, Ministrul Muncii a început un amplu control, în toată țara.

Așa a descoperit că o treime din totalul dosarelor depuse rămăseseră fără răspuns mai bine de 45 de zile, termenul maxim prevăzut de lege. Ca atare, câțiva directori ai caselor de pensii și-ar putea pierde funcțiile.

Coincidență sau nu, de o vreme, treaba merge mult mai bine, iar numărul dosarelor întârziate s-a înjumătățit "ca prin minune".

După 36 de ani de lucrat într-o fabrică, în condiţii grele, Cornel Radu are o pensie de 1.700 de lei. A cerut o recalculare şi aşteptă câteva sute de lei în plus, însă decizia nu mai vine.



Cornel Radu, pensionar: "Am depus actele la Casa de Pensii pentru recalculare de o grămadă de vreme, nu mai reţin, dar peste un an şi jumătate şi nu mi-a venit nicio decizie. Dreptul meu trebuie să mi-l dea că am muncit în condiţii foarte grele, eu din asta trăiesc. De aia am muncit o grămadă de ani, ca la pensie să am un venit decent."

Actele au fost depuse la Casa de Pensii Alba, judeţul cu cele mai multe probleme din ţară.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii: "43% din numărul de dosare astăzi restante, de recalculare a pensiei, provin din Alba. Avem o situaţie delicată acolo, înţeleg că este de cinci ani, acolo o parte dintre angajaţi au fost implicaţi într-o serie de activităţi de corupţie".

Alexandru Retegan, director Casa de Pensii Alba: "Noi am dat prioritate la dosarele noi, alea am zis să le facem cât se poate mai repede pentru că nu au cu ce îşi cumpăra pâine oamenii. Ceilalţi, cu recalculările au pensii... Am zis că oamenii, de bine, de rău, au totuşi... De multe ori nu ne merge sistemul informatic, stăm şi ne uităm la aparatele astea care se numesc calculatoare."

Şi totuşi, în ultimele două săptămâni, numărul dosarelor de recalculare de la nivel naţional s-a înjumătăţit.

Când au început controalele la casele de pensii, din cele peste 42.000 de dosare de recalculare a pensiilor, câte erau în total, aproape o treime înregistrau întârzieri, chiar şi de un an, potrivit datelor oficiale. Acum, după două săptămâni, mai sunt doar 23.000 de dosare de recalculare, din care în întârziere aproape 8.800.

Problema, spune ministrul, a fost lipsa de organizare, în multe situaţii.

Violeta Alexandru, ministrul Muncii: "Începând de luni, aşa cum pe mine personal mă sună sute de pensionari pe săptămână, le voi cere directorilor caselor de pensii să îşi afişeze numerele de telefon. Este o măsură prin care încerc să responsabilizez, pentru că avem în cont o problemă de management, dincolo de limitările sub aspect tehnic, dincolo de problemele de infrastructură, avem o problemă de atitudine, de mod de comunicare cu aceste persoane."

Potrivit ministrului Muncii, unii directori ar urma să fie schimbaţi. Printre ei se numără şi directorul Casei Naţionale de Pensii, care îşi prelungeşte concediul medical de câteva săptămâni şi este de negăsit.