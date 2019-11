Valoarea celei mai mari pensii brute din sistemul bugetar, în octombrie: 33.235 lei

Cea mai mare pensie din sistemul public de stat calculată pentru luna octombrie 2019 de Casa Naţională de Pensii Publice (CNPP) are un cuantum brut de 33.235 lei, iar beneficiarul aparţine de una din Casele locale de Pensii din Bucureşti.

Într-un top al celor mai mari pensii publice plătite pentru octombrie 2019 din sistemul public de pensii, toţi primii cinci beneficiari încasează pensiile de la Casele locale de Pensii din Bucureşti, precizează MMPS.

Cea de-a doua pensie ca mărime plătită de CNPP pentru luna octombrie are un cuantum brut de 28.572 lei, următoarea are un cuantum brut de 28.470 lei, cea de-a patra 25.939 lei, iar cea de-a cincea are un cuantum brut de 25.862 lei.

În ceea ce priveşte domeniile de activitate în care au lucrat aceşti cinci beneficiari de pensii publice, CNPP transmite că nu deţine astfel de informaţii în baza de date.

"Referitor la funcţiile exercitate (de cei 5 beneficiari, n.r.) nu putem face precizări întrucât în baza de date a instituţiei noastre nu există un criteriu de selecţie după locul de muncă, meseria sau funcţia persoanei care are calitatea de persoană asigurată. Toate aceste informaţii nu au nicio relevanţă în statisticile şi rapoartele generate, care urmăresc elementele parametrice care determină cuantumul pensiilor (vârstă, gen, stagii de cotizare, venituri asigurate, punctajul mediu anual etc)", se menţionează în răspunsul transmis de Ministerul Muncii.

Sursa precizează că datele transmise nu cuprind "informaţii referitoare la sistemele neintegrate sistemului public de pensii (sistemele proprii de asigurări sociale ale cultelor recunoscute de lege, sistemul de pensii al avocaţilor, Casa de Pensii Sectorială a Ministerului Afacerilor Interne, a Ministerului Apărării Naţionale, respectiv a Serviciului Român de Informaţii)".

Pe de altă parte, în judeţul Hunedoara există cea mai mare pensie publică medie la nivel naţional, în cuantum de 1.817 lei, urmată de judeţul Braşov, unde pensia publică medie este de 1.631 lei, Gorj - 1.509 lei, Galaţi - 1.478 lei, şi Prahova - 1.458 lei.

La polul opus, judeţul Botoşani are cea mai mică pensie publică medie la nivel naţional, în cuantum de 1.092 lei, urmată de judeţul Giurgiu - 1.100 lei, Vrancea - 1.120 lei, Vaslui - 1.130 lei şi Satu Mare - 1.136 lei.

În Capitală, cea mai mare pensie medie există în Sectorul 1, cu un nivel de 2.015 lei, iar cea mai mică pensie medie se înregistrează în sectorul 5, cu o valoare de 1.471 lei, în timp ce pensia medie pe întreg Municipiul Bucureşti este de 1.734 lei, potrivit datelor transmise de MMPS.

Media pensiei publice la nivel naţional era în octombrie 2019 de 1.371 lei, existând un total de 4.668.080 beneficiari, potrivit datelor publicate de Inspecţia Casa Naţională de Pensii Publice.