ANAF începe executarea silită a acțiunilor Gabriel Resources la Roșia Montană pentru recuperarea a aproape 47 milioane de lei

23-12-2025 | 16:43
Rosia Montana

Agenția Națională de Administrare Fiscală pune în aplicare executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources la RMGC pentru datorii de aproape 47 milioane de lei

Aura Trif

"Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat acţiunile de recuperare o creanţelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited. În vederea recuperării acestor creanţe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislaţia în vigoare, constând în executarea silită a acţiunilor deţinute de Gabriel Resources Limited la SC Roşia Montană Gold Corporation SA", se precizează într-un comunicat al Fiscului.

Pentru menţinerea valorii acţiunilor deţinute şi pentru conservarea patrimoniului SC Roşia Montană Gold Corporation SA, ANAF precizează că, în situaţia în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunităţii şi legalităţii acestor tranzacţii.

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis definitiv, la începutul lunii noiembrie a acestui an, ca acţiunile companiei Gabriel Resources să fie puse sub sechestru asigurător, ca o garanţie pentru recuperarea creanţelor de peste 46 milioane lei pe care compania canadiană le datorează statului român, reprezentând cheltuielile efectuate în arbitrajul internaţional.

România a câștigat procesul în 2024

Potrivit judecătorilor, efectul acestei decizii este acela că, în situaţia în care Gabriel Resources nu achită suma de 46.779.769 lei în termenele prevăzute de lege, acţiunile sechestrate pot fi executate silit şi trecute în patrimoniul statului.

În martie 2024, România a câştigat procesul arbitral împotriva companiei Gabriel Resources la Curtea de Arbitraj de la Washington (ICSID). Compania canadiană cerea despăgubiri de peste 6 miliarde de dolari, dar tribunalul a decis că România nu a încălcat niciun tratat şi că vinovăţia pentru eşecul proiectului minier aurifer de la Roşia Montană nu poate fi atribuită unei singure părţi. Mai mult, Gabriel Resources a fost obligată să plătească României 10 milioane de dolari cheltuieli de judecată.

Ulterior, în iunie 2024, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale a hotărât să nu prelungească valabilitatea licenţei de concesiune pentru exploatarea minereurilor auro-argentifere din perimetrul Roşia Montană, în urma evaluării documentaţiilor depuse de societatea Roşia Montană Gold Corporation.

Sursa: Agerpres

