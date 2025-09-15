Primarul din Hunedoara susține că fabrica închisă de ArcelorMittal ar urma să ajungă la „fier vechi”

Primarul Hunedoarei, Dan Bobouţanu, cere desecretizarea contractului de privatizare a Combinatului Siderurgic din 2003, un audit statutar pentru perioada 2003–2025 şi măsuri urgente pentru a preveni transformarea fostei „Siderurgica” SA în fier vechi.

Edilul spune că a notificat atât premierul, cât şi preşedintele României, dar şi alte autorităţi ale statului.

În urma anunţului făcut vineri de către compania ArcelorMittal SA privind «încetarea definitivă a activităţii la fabrica sa de la Hunedoara», am întocmit mai multe adrese către Preşedintele României, Nicuşor Dan, premierul Ilie Bolojan, ministrul finanţelor – Alexandru Nazare, ministrul economiei – Radu Dinel Miruţă, preşedintele Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului (fostul AVAS) – Florian Daniel Geantă, preşedintele Consiliului Concurenţei – Bogdan-Marius Chiriţoiu, vicepremierul Marian Neacşu, preşedintele Camerei Deputaţilor – Sorin Grindeanu, preşedintele Senatului – Mircea Abrudean, Comisiile pentru Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională din Senat şi Camera Deputaţilor, Comisiile pentru Industrie din cele două Camere ale Parlamentului, Comisia pentru Politică Economică, Reformă şi Privatizare din Camera Deputaţilor, preşedintele Consiliului Judeţean – Laurenţiu Nistor, prefectul de Hunedoara – Constantin Fulga, precum şi către toţi parlamentarii de Hunedoara”, a transmis, luni seară, primarul din Hunedoara, Dan Bobouţanu.

Edilul a precizat că a dorit să arate că se impun măsuri urgente pentru a preveni dispariţia totală a activităţii metalurgice din Hunedoara.

Compania ArcelorMittal a anunţat, în data de 12 septembrie 2025, «încetarea definitivă a activităţii la fabrica sa de la Hunedoara». Anunţul survine în contextul în care, ori de câte ori a fost nevoie, autorităţile locale şi centrale au acordat acestei companii sprijinul necesar pentru derularea activităţii sale, lucru făcut chiar şi cu câteva zile înainte de anunţul amintit, în momentul în care conducerea companiei a reclamat, printre altele, preţul mare al energiei (unul dintre principalele motive invocate şi în comunicatul prin care s-a anunţat încetarea activităţii).

Deoarece unitatea metalurgică de la Hunedoara este un element important al economiei regionale (...) dorim să vă atragem atenţia asupra situaţiei deosebit de grave generate de închiderea definitivă a acesteia, aşa cum a anunţat proprietarul – compania ArcelorMittal”, a scris Dan Bobouţanu în notificarea transmisă autorităţilor.

El a solicitat sprijin pentru:

-desecretizarea contractului de privatizare nr. 49/28.10.2003, prin care SC Siderurgica SA Hunedoara a trecut din proprietatea statului român în proprietatea companiei LNM Holdings/ISPAT (actualul ArcelorMittal SA);

-demararea, de către Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, în calitate de succesor legal al APAPS, a unei proceduri de audit statutar privind respectarea contractului de privatizare;

-implicarea Ministerului Finanţelor, ca instituţie responsabilă cu gestionarea creanţelor şi obligaţiilor preluate prin OUG nr. 116/2003, în cadrul acestui proces de audit;

-transmiterea către Primăria Municipiului Hunedoara a unui raport consolidat cu privire la concluziile auditului, pentru a putea fi informat Consiliul Local şi cetăţenii municipiului Hunedoara.

Potrivit edilului, aceste acţiuni sunt necesare pentru verificarea:

-modului de realizare a investiţiilor asumate prin contractul de privatizare;

-respectării obligaţiilor sociale privind protecţia salariaţilor şi planurile de disponibilizare;

-conformării la obligaţiile de mediu şi a investiţiilor aferente;

-respectării obligaţiilor privind menţinerea activităţii industriale;

-modului în care instituţiile statului au monitorizat îndeplinirea clauzelor contractuale.

Dan Bobouţanu atrage atenţia că, de fapt, se doreşte dezafectarea uzinei de la Hunedoara şi, probabil, valorificarea acesteia inclusiv ca „fier vechi”.

Nu putem neglija faptul că «Uzinele de Fier Hunedoara» au funcţionat încă din 1884, transformându-se apoi în «Combinatul Siderurgic Hunedoara», mai târziu în «SC Siderurgica S.A.», iar în 2003, această entitate-etalon a industriei româneşti a fost vândută unei companii private, companie care, acum, anunţă încetarea definitivă a activităţii fabricii sale de la Hunedoara”, a mai transmis primarul.

ArcelorMittal a anunţat că a luat decizia de a opri definitiv producţia la fabrica sa din Hunedoara, care produce profile şi corniere pentru pieţele de energie, construcţii şi infrastructură.

Decizia a fost luată din cauza preţurilor foarte mari la energia electrică şi a presiunii tot mai mari din partea importurilor la preţuri mici din afara UE. Compania are în prezent 477 de angajaţi la fabrica din Hunedoara.

Măsură controversată pentru elevii care deranjează orele. „Mie îmi sună a pușcărie”

