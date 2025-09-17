O companie daneză a inaugurat o fabrică de 1,8 milioane de euro, în România. Câți oameni va angaja

17-09-2025 | 09:56
Sekura Cabins Group, un important producător european de cabine modulare pentru industria Off-Highway OEM, a inaugurat o nouă fabrică modernă la Brașov, în urma unei investiții de 1,8 milioane de euro.

Aura Trif

Sekura Cabins proiectează şi produce cabine cu structură tip cadru, cu nivel redus de zgomot, concepute să funcţioneze în cele mai solicitante medii: silvicultură, agricultură, minerit, construcţii, energie, logistică şi automotive, având ca priorităţi siguranţa şi confortul operatorilor.

Compania are peste 65 de ani de experienţă în Danemarca şi o cifră de afaceri anuală de 50 milioane euro, menţionează sursa citată.

"Deschiderea noii noastre fabrici din România reprezintă un pas strategic major. Această investiţie consolidează lanţul nostru european de aprovizionare şi ne extinde capacitatea de producţie, reafirmând în acelaşi timp angajamentul pe termen lung pentru siguranţă, sustenabilitate şi valoarea oferită clienţilor. Prin această dezvoltare, accelerăm inovaţia şi ne poziţionăm mai bine pentru a ne sprijini clienţii în industriile aflate într-un proces rapid de modernizare, care caută parteneri de încredere, agili şi cu experienţă solidă", a declarat Michiel Som, CEO Sekura Cabins Group.

Câți oameni va angaja

Noua unitate Sekura din România este prima în afara Danemarcei. Situată în VGP Park Braşov, pe o suprafaţă de aproximativ 2.000 mp, fabrica va crea 50 de noi locuri de muncă locale până la finalul anului 2026 şi integrează linii de producţie moderne pentru: siguranţă şi conformitate - cabine proiectate să respecte cele mai stricte standarde UE; producţie sustenabilă - sisteme eficiente energetic şi materiale reciclabile şi scalabilitate - livrare mai rapidă pentru a răspunde cererii tot mai mari din industrii precum agricultură, silvicultură, construcţii, minerit şi logistică.

Investiţia în echipamentele de producţie complet noi pentru fabrica din România se ridică la 1,8 milioane euro.

Cu două noi fabrici sustenabile - în Randers, Danemarca şi Braşov, România - Sekura Cabins îşi consolidează capacitatea de a deservi pieţe europene cheie precum Germania, Danemarca, Finlanda, Suedia şi Olanda.

Compania are peste 65 de ani de experienţă în Randers, Danemarca, şi o cifră de afaceri de 50 milioane euro. Este deţinută privat, în regim de joint-venture, de două fonduri de investiţii olandeze cu sediul la Amsterdam - Standard Investment NL şi Foreman Capital NL. 

Sursa: Agerpres

brasov, fabrica

Dată publicare: 17-09-2025 09:56

