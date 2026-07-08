"Facilitatea - cea mai mare finanţare acordată vreodată unui activ din sectorul ospitalităţii din România - a fost semnată şi finalizată la sfârşitul lunii iunie 2026, la mai puţin de cinci luni de la demararea procesului de refinanţare. La o valoare de 123 milioane de euro, refinanţarea unui singur complex hotelier reprezintă de aproximativ 2,5 ori volumul anual total al tranzacţiilor de investiţii hoteliere din România", se precizează într-un comunicat al companiei.

Potrivit sursei citate, pbb este o bancă europeană specializată în finanţarea sectorului imobiliar, fără prezenţă de retail în România, şi a subscris integral facilitatea.

"Într-o perioadă în care finanţările imobiliare de valoare mare din România au fost acordate aproape exclusiv de bănci cu operaţiuni locale, această tranzacţie demonstrează că marii creditori internaţionali sunt din nou dispuşi să finanţeze tranzacţii de amploare în România atunci când fundamentele proiectului, poziţionarea pe piaţă şi perspectivele de dezvoltare ale activului sunt convingătoare", se mai scrie în comunicat.

Complexul cuprinde hotelurile Radisson Blu și Park Inn

Complexul hotelier cuprinde două hoteluri operate sub branduri internaţionale - Radisson Blu şi Park Inn - oferind 835 de camere distribuite în mai multe clădiri interconectate, cu o suprafaţă construită totală de aproximativ 86.000 mp, dispuse în jurul unei curţi interioare centrale cu spaţii de fitness şi divertisment.

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