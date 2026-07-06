Aproape jumătate dintre cei din industrie reclamă că turiștii murdăresc excesiv camerele și distrug lucrurile puse la dispoziție. Toate aceste pierderi sunt suportate până la urmă, tot de oaspeți, inclusiv de cei care au un comportament civilizat.

Reprezentanții hotelurilor spun că astfel de situații se înmulțesc pe măsură ce se apropie vârful de sezon.

Florentina Focșăneanu, guvernantă hotel: „Chiar weekendul trecut am avut un mobilier rupt, trag de paturi și le rup tăbliile. Sar în paturi și rup paturile."

Mihai Mazilu, director economic hotel: „Își vopseau părul după care dormeau pe lenjeria de cameră și aceea nu mai putea fi curățată. Nu mai spun, sparg semințe în cameră."

Nici la munte situația nu este diferită. La un hotel din Poiana Brașov, ultimul inventar indică lipsa a 10 halate și 40 de prosoape. Turiștii și-au pus în bagaj inclusiv uscătorul de păr. Pe lângă asta, unele camere rămân extrem de murdare. Patru din 10 hotelieri se plâng de asta.

Gabriel Roșca, managerul unui hotel: „Sunt camere ce le scoatem din vânzare, poate 3-4 zile pentru că e urgent să intrăm în renovare, pentru că găsim pereți, chiar și televizoare rupte, mobilier. Le trecem în pierdere și ajung în acel cost care dumneavoastră spuneți că prețul camerei este mare".

Potrivit unui sondaj realizat de o platformă de rezervări, jumătate dintre administratorii de hoteluri susțin că oaspeții aduc mâncare și băuturi în camere. Unii chiar gătesc în spatiile de dormit. Iar un sfert se plâng că oaspeții fumează în interior. Au apărut și consecințe.

Corespondent PRO TV: „Unii hotelieri impun plata unei garanții, pentru eventuale pierderi sau daune. O numesc taxă de depozit și se returnează la check out dacă totul este în regulă în cameră. De exemplu, la o unitate de cazare din Poiana Brașov, pentru un weekend două persoane plătesc în plus 300 lei”.

Peste o treime dintre hotelurile incluse în sondaj raportează cazarea unui număr mai mare de persoane, decât cel anunțat. Adesea este vorba de un copil sau mai mulți, dar sunt și situații în care oaspetele nedeclarat este adult.

Corespondent PRO TV: „Suntem în plin sezon estival, iar stațiunile de la malul mării au prins viață. Chiar dacă este trecut de ora 19 iată că pe plaje încă mai sunt oameni care se bucură de o vreme frumoasă, dar și de o briză care răcorește atmosfera după o zi toridă. În această perioadă, cea mai aglomerată stațiune este Eforie, unde își petrec vacanța aproape 15.000 de turiști. Este și cea mai ieftină stațiune. Aici un sejur de 7 nopți la un hotel de 4 stele în regim all inclusive costă 2.200 de lei de persoană, iar prețurile coboară până la 1.500 de lei la hotelurile de trei stele. La restaurante, un meniu costă între 34 și 47 de lei de persoană. În topul preferințelor turiștilor urmează Costinești, Neptun, Olimp și Venus. Până în acest moment, cei mai putini turiști dintre cei care au venit la mare în această perioadă sunt în Mamaia. Aici, tarifele sunt ceva mai mari, iar o vacanță all inclusive ajunge și la 4.500 de lei de persoană.”