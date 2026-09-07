Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul
Cât timp mai pot românii să iasă din țară cu buletinul vechi. Data până când mai poate fi folosit documentul

Scăderea economiei României în primele 6 luni, confirmată de INS. Ce sectoare au tras PIB-ul în jos

Stiri Economice
Data publicării:
Data actualizării:
Shutterstock strada cu oameni
Shutterstock

Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată sezonier, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

autor
Lorena Mihăilă

Comparativ cu trimestrul anterior din 2026, Produsul Intern Brut s-a menţinut nemodificat.

La jumătatea lunii august, datele publicate de INS arătau că PIB-ul României scăzuse cu 0,8% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Noua estimare, în varianta provizorie, indică o scădere de 0,7% pe seria brută. Practic, datele au fost revizuite cu 0,1 puncte procentuale în sens pozitiv.

„Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată sezonier; În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2025 cu 0,7% pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2026 în varianta provizorie, faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 204 din 14 august 2026”, arată INS într-un comunicat de presă.

Seria ajustată sezonier Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 521,099 miliarde lei preţuri curente.

Recomandări Video

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut s-a menţinut nemodificat şi a înregistrat o scădere cu 2,0% faţă de trimestrul II 2025. INS arată că Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1023,03 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de semestrul I 2025. 

Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 494, 44 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,4% faţă de trimestrul II 2025. 

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 900,35 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de semestrul I 2025. 

Consumul populației, una dintre principalele probleme

Datele INS arată că scăderea economiei a fost influențată puternic de reducerea consumului populației. Cheltuielile pentru consumul final al gospodăriilor au scăzut cu 2,5% în primul semestru față de aceeași perioadă din 2025. Acest indicator a avut o contribuție negativă de 1,5 puncte procentuale la modificarea PIB-ului.

În același timp, investițiile au avut o evoluție pozitivă. Formarea brută de capital fix a crescut cu 10,9% și a avut o contribuție de 2,4 puncte procentuale la modificarea PIB-ului.

Construcțiile și investițiile au susținut economia

Unul dintre sectoarele care au tras economia în sus a fost construcțiile. Volumul activității a crescut cu 12,3%, contribuția la creșterea PIB fiind de 0,7 puncte procentuale.

Și activitățile de spectacole, culturale și recreative, precum și alte servicii au avut o evoluție pozitivă. Volumul lor a crescut cu 11,7%, contribuția fiind de 0,4 puncte procentuale. Agricultura, silvicultura și pescuitul au crescut cu 3,5%, contribuind cu 0,1 puncte procentuale la evoluția PIB.

Industria, comerțul și imobiliarele au tras economia în jos

Cele mai importante contribuții negative au venit din comerț, transport, hoteluri și restaurante. Volumul activității din această categorie s-a redus cu 3,9%, iar contribuția la modificarea PIB a fost de -0,9 puncte procentuale.

Industria a scăzut cu 2,9%, contribuind cu -0,5 puncte procentuale la PIB.

Și tranzacțiile imobiliare au avut o evoluție slabă: volumul activității a scăzut cu 4,5%, iar contribuția la PIB a fost de -0,3 puncte procentuale.

Informațiile și comunicațiile au înregistrat o scădere de 3,5%, în timp ce administrația publică, apărarea, învățământul, sănătatea și asistența socială au avut un volum de activitate cu 1,7% mai mic decât în primul semestru din 2025.

Creșterea de prețuri a afectat

La scăderea consumului în prima jumătate a anului au contribuit creșterile de prețuri, alimentate de de majorarea TVA de la 1 august 2025.

În forma finală a pachetului de măsuri fiscale, cota standard de TVA a fost majorată la 21%, față de 19%. Cota redusă e 11%, față de 9%, pentru categorii precum: alimente, medicamente, cărți sau lemne de foc.

De asemenea, România traversează o criză energetică majoră, amplificată de seceta severă din această vară și de scăderea istorică a debitului Dunării, context în care Guvernul a prelungit starea de alertă energetică până la finalul lunii septembrie 2026.

Inteligența artificială devine o armă pentru atacuri informatice. Peste 100 de companii cer măsuri urgente de protecție

Sursa: StirilePROTV

Etichete: pib, consum, INS,

Articol recomandat de sport.ro
Cecul de la US Open rotunjește averea Soranei Cîrstea: câte milioane a adunat doar din tenis
Cecul de la US Open rotunjește averea Soranei Cîrstea: câte milioane a adunat doar din tenis
Citește și...
Doctor de bine
Cum se produce rezistența la antibiotice în corpul nostru. E o amenințare globală, cu consecințe extrem de grave

Antibioticele nu atacă virusurile. Asta înseamnă că nu vor trata o viroză respiratorie, spre exemplu. Dacă luați antibiotice într-o viroză respiratorie, împiedicați organismul să lupte împotriva virusurilor.
Stiri Diverse
Cea mai lăudată plăcintă la un târg din Arad. „Este una din preferatele mele”

Gospodinele din județul Arad au dat proba măiestriei și anul acesta, la Sărbătoarea Plăcintelor. Dulci ori sărate, cu brânză sau fructe, au fost pregătite plăcinte pentru toate poftele, după rețete cu tradiție în fiecare comunitate.
iLikeIT
Inteligența artificială devine o armă pentru atacuri informatice. Peste 100 de companii cer măsuri urgente de protecție

Peste 100 de companii importante din domeniul Inteligenței Artificiale roagă țările și organizațiile importante să investească în securitate cibernetică.

Recomandări
Stiri Politice
Nicușor Dan, după ce a vizitat școala din comuna Curcani: ”Politica este o artă a compromisului care nu compromite”

Președintele Nicușor Dan a susținut în urmă cu puțin timp declarații de presă, la finalul vizitei pe care a făcut-o la școala gimnazială din comuna Curcani. El a refuzat să răspundă la întrebările jurnaliștilor referitoare la criza guvernamentală.

Stiri Educatie
Uniforma ar putea redeveni obligatorie la școală. Justificarea e combaterea discriminării bazate pe statutul financiar

O inițiativă legislativă care prevede reintroducerea uniformei școlare unice și obligatorii în unitățile de învățământ de stat a primit un nou aviz favorabil în Senatul României.

Stiri Economice
Scăderea economiei României în primele 6 luni, confirmată de INS. Ce sectoare au tras PIB-ul în jos

Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată sezonier, anunţă, luni, Institutul Naţional de Statistică (INS).

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Septembrie 2026

29:47

Alt Text!
Umami: al 5-lea gust
Ediția 17

22:42

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

22:54

Alt Text!
I like IT
Ediția 18 - 2026

21:44

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Americanii se distrează la US Open: au 6 sfertfinaliști și vor da minimum 2 semifinaliști

Sport

Starul de la FCSB, șocat de Gigi Becali. A mers direct la Argăseală pentru a cere informații!