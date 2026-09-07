Scăderea economiei României în primele 6 luni, confirmată de INS. Ce sectoare au tras PIB-ul în jos

Comparativ cu trimestrul anterior din 2026, Produsul Intern Brut s-a menţinut nemodificat.

La jumătatea lunii august, datele publicate de INS arătau că PIB-ul României scăzuse cu 0,8% în primul semestru din 2026 față de aceeași perioadă din 2025. Noua estimare, în varianta provizorie, indică o scădere de 0,7% pe seria brută. Practic, datele au fost revizuite cu 0,1 puncte procentuale în sens pozitiv.

„Faţă de acelaşi trimestru din anul 2025, Produsul Intern Brut a înregistrat, în trimestrul II 2026, o scădere cu 0,4% pe seria brută şi cu 2,0% pe seria ajustată sezonier; În semestrul I 2026, Produsul Intern Brut a scăzut, comparativ cu semestrul I 2025 cu 0,7% pe seria brută şi cu 1,6% pe seria ajustată sezonier; Seria ajustată sezonier a Produsului Intern Brut trimestrial nu s-a modificat semnificativ în urma revizuirii estimărilor pentru trimestrul II 2026 în varianta provizorie, faţă de varianta „semnal” publicată în Comunicatul de presă nr. 204 din 14 august 2026”, arată INS într-un comunicat de presă.

Seria ajustată sezonier Produsul Intern Brut - date ajustate sezonier - estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 521,099 miliarde lei preţuri curente.

În trimestrul II 2026, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul Intern Brut s-a menţinut nemodificat şi a înregistrat o scădere cu 2,0% faţă de trimestrul II 2025. INS arată că Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 1023,03 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 1,6% faţă de semestrul I 2025.

Produsul Intern Brut – serie brută - estimat pentru trimestrul II 2026 a fost de 494, 44 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,4% faţă de trimestrul II 2025.

Produsul Intern Brut estimat pentru semestrul I 2026 a fost de 900,35 miliarde lei preţuri curente, în scădere – în termeni reali – cu 0,7% faţă de semestrul I 2025.