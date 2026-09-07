În pericol sunt inclusiv spitalele, rețelele de energie și alte infrastructuri critice, care pot deveni ținte ale atacurilor informatice.

Despre acest subiect stăm de vorbă cu Mircea Șerdin specialist în AI.

Acum mai bine de o săptămână pe site-ul OpenAI, companie care-ți pune pe piață un produs, ți se și spune că este periculos că l-a lansat.

De ce vedem toate aceste semnale de alarmă?

Mircea Șerdin: „Ce e de remarcat la această scrisoare, față de alte, să zicem, scrisori care au apărut și petiții și așa mai departe, este că aceasta nu este semnată de oameni și de companii. Întregul accent este că peste 100 de companii, care lucrează toate fie în dezvoltarea de inteligență artificială, fie de produse care folosesc inteligența artificială, au semnat această scrisoare. Documentul nu își asumă angajamente concrete din partea producătorilor, ci este un apel pentru organizațiile din lumea întreagă și guverne să investească mai mult în securitatea cibernetică, mai ales în soluțiile care folosesc inteligența artificială pentru a proteja acest domeniu”.

Care este pericolul propriu-zis?

Mircea Șerdin: „Da, în acest an, din aprilie încoace, dezvoltarea inteligenței artificiale s-a transformat ușor din a dezvolta un asistent care să ajute oamenii la birou sau la analiza anumite date și așa mai departe, într-o cursă pentru cea mai bună soluție de securitate cibernetică. Totul a început în aprilie, când Antropic a anunțat modelul mitos, care a spus că poate găsi vulnerabilități în toate sistemele care ne înconjoară, de la sisteme de operare la aplicații bancare sau altele pe care le folosim de zi cu zi. Și a culminat în luna iulie, când OpenAI, aceeași entitate care a publicat această scrisoare, a anunțat cumva senin că un experiment de-al lor cumva a dat, a mers, a luat o turnură neașteptată. Ei au scăpat din mediul securizat pe care îl aveau și au spart serverele unei alte companii faimoase. Și atunci noi trebuie să ne protejăm de această companie care a și semnat scrisoarea”.

Mai multe informații în VIDEO.