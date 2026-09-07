Pofticioșii nu s-au lăsat așteptați. Au luat târgul la pas, într-un maraton al degustărilor. După ore bune petrecute în fața cuptorului, gospodinele au întins pe mese preparatele.

Gospodinele au pregătit plăcinte tradiționale

Oana Mihuț, reprezentant comuna Pilu: „Avem plăcintă cu mere, plăcintă cu brânză, plăcintă cu nucă, rahat și gem și, în mod special, haioș, care sunt cele mai bune din județul Arad."

Femeie: „Din acest aluat se pregătesc langoși moțănești. Se pune brânza amestecată cu mărar, se închide brânza acolo înăuntru, pe urmă se lățește frumos și se pune în tigaie."

Nadia Șimăndan: „Noi reprezentăm orașul Curtici și am venit cu socăcițe. Am pregătit prăjituri fără cremă, dospite. Noi, când vrem să ne aducem aminte de bunici, facem prăjitura Ochelarii bunicii.”

Cristina Ciorogar, reprezentant orașul Lipova: „Venim din orașul Lipova. În premieră anul acesta venim cu o rețetă nouă de mălai dulce. Rețeta este de pe Valea Mureșului și se mănâncă cu o cană de lapte.”

Vizitatorii au degustat preparatele

Femeie: „Eu gust acum un haioș, pentru că este una dintre prăjiturile mele preferate. Așa cum v-am spus, este foarte bun."

Bărbat: „Eu sunt fan plăcinte cu brânză. Mie nu-mi plac plăcintele dulci, cu frișcă, cu alea-alea. Eu, cu brânză, și din astea am și gustat și este foarte bună."

Femeie: „Am gustat o Pavlova și coardă cu nucă și cu rahat, foarte bună. Chiar mi-a fost dor de gustul țărănesc.”

Femeie: „Venim în fiecare an și-mi place foarte mult, mai ales prăjiturile. Și aici am prăjitură cu prune, ceva ruladă cu gem și sunt foarte bune."

Sărbătoarea păstrează tradițiile culinare

Sărbătoarea este gândită pentru a aduce oamenii împreună. Astfel sunt transmise și noilor generații tradițiile culinare arădene.

Corina Huțan, reprezentant Centrul Cultural Județean Arad: „Dorim să ducem mai departe rețetele pe care le-au făcut bunicele noastre în copilărie. De aceea, aici găsim gustul de odinioară.”

Sărbătoarea Plăcintelor atrage an de an tot mai mulți vizitatori.