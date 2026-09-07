Antibioticele distrug bacteriile. Nu au efect asupra virusurilor. Doar această informație înțeleasă poate reduce consumul fără sens al medicamentelor.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Antibioticele nu au cum să acționeze împotriva virusurilor, ba dimpotrivă, având un anumit grad de toxicitate, îngreunează funcția de imunitate a organismului antivirală. Nu pentru viroze, care sunt atât de frecvente!”

Viroza durează mai mult, cu simptome mai severe, dacă luăm, fără sens, antibiotice de la început. În schimb, aceasta e formula sigură să dezvoltăm rezistență la antibiotice.

Ce înseamnă această rezistență a organismului la antibiotice? Membra Academiei Române, Carmen Chifiriuc, studiază fenomenul global:

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Nu numai că nu va elimina procesul infecțios, dar va stimula bacteria, care este rezistentă, să se multiplice deci ce nu te omoară, te face mai puternic. Infecția respectivă va fi mult mai puternică și cu tendință de cronicizare.”

Din păcate, fenomenul este și mai grav. Bacteriile comunică între ele. Bacteriile rezistente la antibiotice duc informația mai departe - la toate bacteriile bune, pe care avem în organism și fără de care nu putem trăi.

Prof. univ. dr. Carmen Chifiriuc, Facultatea de Biologie: „Se numesc chiar așa, platforme genice mobile. E ca și când bacteria rezistentă ar avea o firmă de transport, camioane. Încarcă aceste camioane și le distribuie în toată lumea microbiană. Va deveni rezistentă! Este una din cele mai mari amenințări nu doar de sănătate publică, ci una dintre cele mai mari amenințări globale!”

Din cauza schimbului de informații între bacterii, ele vor deveni rezistente la antibiotic. Riscul cel mai mare este ca, în propriul intestin, populat masiv de bacterii, să apară o specie rezistentă la antibiotice. Și toate bacteriile bune din intestin vor căpăta această rezistență, care înseamnă apărare slabă și foarte slabă în fața tuturor infecțiilor.

Antiinflamatoarele, medicamentele antiacid, antibioticele. Luate fără sens, ajung la nivelul bacteriilor din intestine și produc haos. Așa apare inflamația. Intestinul devine permeabil.

Dr. Steluța Boroghină, medic primar pediatru: „În loc ca intestinul nostru să respingă și să ducă spre excreție toate substanțele care au rezultat din metabolism și care sunt toxice, le lasă să treacă din nou în fluxul sanguin.”