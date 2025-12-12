Inflația a rămas la 9,8%, de patru ori mai mare decât în zona euro. Ce s-a scumpit cel mai mult

Stiri Economice
12-12-2025 | 19:39
×
Codul embed a fost copiat

Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la pragul de 9,8%, un nivel de patru ori mai mare decât în zona euro.

autor
Florentina Bălășoiu

Potrivit datelor de la Statistică, am plătit mai mult pentru mâncare și pentru biletele de tren, însă și facturile la energie sunt mai mari decât anul trecut.

Specialiștii se așteaptă ca abia de la jumătatea lui 2026 să mai scadă inflația.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă vă întrebați cât de mult am ajuns să plătim pentru mâncare și servicii, haideți să urmărim împreună acest grafic.

După vârful atins în vară, prețurile parcă au rămas blocate în jurul pragului de 10%. Este a patra lună de creșteri serioase, iar anul îl vom încheia tot în această zonă, așa cum arată și prognoza Băncii Naționale.

Citește și
oameni pe strada
Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației

La capitolul alimente, fructele proaspete și cafeaua s-au scumpit cel mai mult. Creșteri mari vedem și la zahăr, lapte, pâine și ouă. În schimb, plătim cu aproape 10 la sută mai puțin pentru cartofi (9,69%).

Mărfurile nealimentare au o creștere medie de peste 10%. Aici, facturile la electricitate sunt mai mari cu 62%, după ce a fost eliminată schema de sprijin.

Cel mai mult s-au scumpit serviciile, creșterea medie ajunge la aproape 11 procente. Deși nu am văzut foarte multe schimbări în bine pe calea ferată, biletele CFR sunt mai scumpe cu 18 la sută față de anul trecut.

Serviciile de cosmetică și igienă, dar și reparațiile auto au prețuri mai mari și ele. În schimb, dacă aveți în plan o călătorie cu avionul, biletele s-au ieftinit cu 3,5%.

Iar întrebarea firească este dacă și salariile au crescut în același ritm. Câștigul salarial mediu net a fost în octombrie de 5.400 de lei, cu patru la sută mai mult față de anul trecut.

Dintre toți angajații, cei mai bine fac față acestor scumpiri cei care lucrează în sectorul IT, unde media este de 11.800 de lei net.

De câștiguri care depășesc pragul de 10.000 de lei net se bucură și angajații din aviație, industria petrolului sau cei care fac activități de editare. Nu la fel de bine reușesc să se descurce cei care lucrează în industria ospitalității sau în cea textilă.”

Un bărbat s-a ales cu dosar penal după ce și-a lovit câinele și l-a trântit la pământ. Scenele șocante au fost filmate

Sursa: Pro TV

Etichete: inflație, preturi, alimente, servicii,

Dată publicare: 12-12-2025 19:39

Articol recomandat de sport.ro
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Și-a anunțat revenirea în fotbal, după trei ani în care a ”rupt internetul”: ”Știți cât am câștigat?”
Citește și...
Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor
iBani
Cele mai populare soluții de economisire pentru românii care doresc să se protejeze de creșterea prețurilor

Cu o inflație persistentă, aproape de 10%, mulți dintre românii care reușesc să pună bani deoparte se gândesc cum să îi protejeze de creșterea prețurilor.

Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației
Stiri actuale
Eurostat: România rămâne și în luna octombrie statul din UE cu cea mai mare rată anuală a inflației

Rata anuală a inflației în Uniunea Europeană a scăzut la 2,5% în octombrie, iar România rămâne țara cu cea mai ridicată inflație, de 8,4%, potrivit datelor Eurostat.

Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai

România continuă să se confrunte cu creșteri puternice ale prețurilor, inflația atingând 9,8% în luna octombrie, iar scumpirile se resimt în toate categoriile principale, scrie presa bulgară.

Recomandări
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”
Stiri Justitie
Ce spun despre presiunile din Justiție magistrații care au lansat apelul de susținere: „Are legătură și cu oamenii cercetați”

Falia din Justiţie se adâncește pe măsură ce creşte sprijnul pentru magistrații care au dezvăluit problemele grave din sistem.

Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani
Stiri externe
Ucraina ar putea adera la UE până la 1 ianuarie 2027. Volodimir Zelenski: Acest lucru depinde de europeni și americani

Ucraina ar putea adera la Uniunea Europeană anul viitor potrivit unei propuneri susținute de Bruxelles în cadrul negocierilor privind încheierea războiului declanșat de Rusia, scrie Financial Times.

A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție
Stiri actuale
A treia seară de proteste în București și în marile orașe. Manifestanții cer demisia Liei Savonea și schimbări în Justiție

Peste 1.000 de persoane protestează, vineri seară, în Piaţa Victoriei din Capitală, în urma dezvăluirilor din documentarul Recorder privind problemele din justiţie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Decembrie 2025

44:23

Alt Text!
La Măruță
12 Decembrie 2025

01:33:55

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 12 Decembrie 2025

01:46:46

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Medicul pentru care nu există nu se poate

42:59

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28