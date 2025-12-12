Inflația a rămas la 9,8%, de patru ori mai mare decât în zona euro. Ce s-a scumpit cel mai mult

Pentru a doua lună la rând, inflația rămâne la pragul de 9,8%, un nivel de patru ori mai mare decât în zona euro.

Potrivit datelor de la Statistică, am plătit mai mult pentru mâncare și pentru biletele de tren, însă și facturile la energie sunt mai mari decât anul trecut.

Specialiștii se așteaptă ca abia de la jumătatea lui 2026 să mai scadă inflația.

Corespondent Știrile PRO TV: „Dacă vă întrebați cât de mult am ajuns să plătim pentru mâncare și servicii, haideți să urmărim împreună acest grafic.



După vârful atins în vară, prețurile parcă au rămas blocate în jurul pragului de 10%. Este a patra lună de creșteri serioase, iar anul îl vom încheia tot în această zonă, așa cum arată și prognoza Băncii Naționale.



La capitolul alimente, fructele proaspete și cafeaua s-au scumpit cel mai mult. Creșteri mari vedem și la zahăr, lapte, pâine și ouă. În schimb, plătim cu aproape 10 la sută mai puțin pentru cartofi (9,69%).



Mărfurile nealimentare au o creștere medie de peste 10%. Aici, facturile la electricitate sunt mai mari cu 62%, după ce a fost eliminată schema de sprijin.



Cel mai mult s-au scumpit serviciile, creșterea medie ajunge la aproape 11 procente. Deși nu am văzut foarte multe schimbări în bine pe calea ferată, biletele CFR sunt mai scumpe cu 18 la sută față de anul trecut.

Serviciile de cosmetică și igienă, dar și reparațiile auto au prețuri mai mari și ele. În schimb, dacă aveți în plan o călătorie cu avionul, biletele s-au ieftinit cu 3,5%.



Iar întrebarea firească este dacă și salariile au crescut în același ritm. Câștigul salarial mediu net a fost în octombrie de 5.400 de lei, cu patru la sută mai mult față de anul trecut.

Dintre toți angajații, cei mai bine fac față acestor scumpiri cei care lucrează în sectorul IT, unde media este de 11.800 de lei net.

De câștiguri care depășesc pragul de 10.000 de lei net se bucură și angajații din aviație, industria petrolului sau cei care fac activități de editare. Nu la fel de bine reușesc să se descurce cei care lucrează în industria ospitalității sau în cea textilă.”

