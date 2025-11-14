Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai

Stiri actuale
14-11-2025 | 10:50
oameni pe strada
Shutterstock

România continuă să se confrunte cu creșteri puternice ale prețurilor, inflația atingând 9,8% în luna octombrie, iar scumpirile se resimt în toate categoriile principale, scrie presa bulgară.

autor
Aura Trif

O mare parte din această presiune se datorează majorării TVA-ului introdusă în august, care a împins costurile de consum în sus și a afectat bugetele gospodăriilor din întreaga țară, relatează Novinite.

Potrivit jurnalistului Dragoș Săceanu, impactul asupra puterii de cumpărare a fost sever, lăsând mulți români nemulțumiți. El menționează că prețul alimentelor de bază a crescut de două până la trei ori față de anii anteriori.

Alimentele au devenit considerabil mai scumpe, însă dificultățile nu se limitează doar la acestea, mai scrie publicația. De exemplu, prețurile la energie electrică s-au dublat, punând o presiune suplimentară pe familiile care încearcă să-și gestioneze cheltuielile zilnice. În același timp, salariile din sectorul public și cel social au fost înghețate până la sfârșitul anului viitor, limitând orice ușurare pentru angajați. Înghețarea se aplică și pensiilor, care nu vor fi ajustate, în ciuda creșterii costului vieții.

Despre bonusurile din administrație

Novinite mai precizează că o altă sursă de tensiune este decizia guvernului de a limita bonusurile. Multe dintre plățile suplimentare de care angajații din sectorul public se bazau au fost reduse sau urmează să fie eliminate ca parte a reformelor în curs. Săceanu subliniază că bonusuri de până la 10.000, 20.000 și chiar 100.000 de euro pe an existau în anumite părți ale administrației, iar efortul de a le restricționa a generat un val de nemulțumire.

Citește și
romania bulgaria
Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Situația actuală este legată și de ciclul electoral intens din România de anul trecut și începutul acestui an, când partidul aflat la guvernare a majorat salariile și pensiile cu sume semnificative și a făcut promisiuni ample înaintea mai multor scrutine, inclusiv alegerile europene, locale, parlamentare și prezidențiale, precum și trei tururi pentru președinție. A fost redactată o lege care prevede creșteri suplimentare ale pensiilor, dar aceasta rămâne blocată. Drept urmare, nu se așteaptă ajustări până cel puțin la sfârșitul anului 2026, lăsând pensionarii să suporte o presiune financiară prelungită în contextul inflației ridicate, au mai scris jurnaliștii bulgari.

iLikeIT: Mii de copii din România și Republica Moldova au învățat programare în biblioteci publice

Sursa: Novinite

Etichete: energie, inflație, preturi, Bulgaria, majorare, tva, presa, costuri,

Dată publicare: 14-11-2025 10:50

Articol recomandat de sport.ro
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Panică în România! Un stadion a luat foc, iar pompierii se luptă cu flăcările. Care e cauza incidentului
Citește și...
Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei
Stiri externe
Bulgaria cere excepție de la sancțiunile americane pentru Lukoil, urmând exemplul Germaniei și Ungariei

Bulgaria, urmând exemplul Germaniei şi Ungariei, a solicitat o excepţie din partea SUA privind aplicarea sancţiunilor americane impuse companiei petroliere ruse Lukoil, care deţine singura rafinărie bulgară, relatează agenţia EFE.

Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană
Stiri externe
Bulgaria a depășit România și Grecia la puterea de cumpărare. Ungaria este pe ultimul loc în Uniunea Europeană

Bulgaria a depășit România la puterea de cumpărare, trecând chiar și peste Grecia la acest capitol relevant pentru nivelul de trai. Ungaria lui Viktor Orban rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

Situație de criză în Bulgaria. Țara mai are rezerve de benzină pentru o lună, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Lukoil
Stiri externe
Situație de criză în Bulgaria. Țara mai are rezerve de benzină pentru o lună, pe fondul sancțiunilor SUA împotriva Lukoil

Bulgaria mai are rezerve de benzină pentru o lună, în timp ce se pregătește pentru intrarea în vigoare a sancțiunilor SUA împotriva companiei ruse Lukoil, care deține cea mai mare rafinărie de petrol din țară.

Recomandări
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”
Stiri actuale
Primele declarații făcute de părinții fetiței de 2 ani care a murit sub anestezie, la stomatolog, în București: „Au omorât-o”

O fetiță de doar 2 ani și-a pierdut viața, joi seară, la o clinică dentară din centrul Capitalei, în urma unei intervenții stomatologice care s-a făcut sub anestezie generală.

Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”
PRO VERDE
Peste 50% din poluarea Capitalei vine din blocuri și locuințe. Primăria promite schimbări. „Dacă pui gazon, n-ai făcut nimic”

Peste jumătate din poluarea din București provine din mediul construit (blocuri și locuințe) și din modul în care ne încălzim sau iluminăm casele.

PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut
Stiri Economice
PIB-ul României a scăzut ușor în trimestrul III 2025, însă rămâne pe plus față de anul trecut

Economia României a scăzut în trimestrul III, în termeni reali, cu 0,2%, faţă de trimestrul II, arată datele ”semnal” publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Top citite
1 oameni pe strada
Shutterstock
Stiri actuale
Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai
2 carrefour romania
Shutterstock
Stiri externe
Carrefour ia în considerare ieşirea din Polonia. Care este motivul
3 p
Advertoriale
(P) Kaufland România susține Echipa României de Tenis la Billie Jean King Cup
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 14 Noiembrie 2025

03:31:05

Alt Text!
La Măruță
13 Noiembrie 2025

01:30:23

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
13 Noiembrie 2025

01:46:12

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28