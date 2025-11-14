Presa bulgară: România, lovită de o inflație galopantă. Familiile resimt creșterea costurilor de trai

România continuă să se confrunte cu creșteri puternice ale prețurilor, inflația atingând 9,8% în luna octombrie, iar scumpirile se resimt în toate categoriile principale, scrie presa bulgară.

O mare parte din această presiune se datorează majorării TVA-ului introdusă în august, care a împins costurile de consum în sus și a afectat bugetele gospodăriilor din întreaga țară, relatează Novinite.

Potrivit jurnalistului Dragoș Săceanu, impactul asupra puterii de cumpărare a fost sever, lăsând mulți români nemulțumiți. El menționează că prețul alimentelor de bază a crescut de două până la trei ori față de anii anteriori.

Alimentele au devenit considerabil mai scumpe, însă dificultățile nu se limitează doar la acestea, mai scrie publicația. De exemplu, prețurile la energie electrică s-au dublat, punând o presiune suplimentară pe familiile care încearcă să-și gestioneze cheltuielile zilnice. În același timp, salariile din sectorul public și cel social au fost înghețate până la sfârșitul anului viitor, limitând orice ușurare pentru angajați. Înghețarea se aplică și pensiilor, care nu vor fi ajustate, în ciuda creșterii costului vieții.

Despre bonusurile din administrație

Novinite mai precizează că o altă sursă de tensiune este decizia guvernului de a limita bonusurile. Multe dintre plățile suplimentare de care angajații din sectorul public se bazau au fost reduse sau urmează să fie eliminate ca parte a reformelor în curs. Săceanu subliniază că bonusuri de până la 10.000, 20.000 și chiar 100.000 de euro pe an existau în anumite părți ale administrației, iar efortul de a le restricționa a generat un val de nemulțumire.

Situația actuală este legată și de ciclul electoral intens din România de anul trecut și începutul acestui an, când partidul aflat la guvernare a majorat salariile și pensiile cu sume semnificative și a făcut promisiuni ample înaintea mai multor scrutine, inclusiv alegerile europene, locale, parlamentare și prezidențiale, precum și trei tururi pentru președinție. A fost redactată o lege care prevede creșteri suplimentare ale pensiilor, dar aceasta rămâne blocată. Drept urmare, nu se așteaptă ajustări până cel puțin la sfârșitul anului 2026, lăsând pensionarii să suporte o presiune financiară prelungită în contextul inflației ridicate, au mai scris jurnaliștii bulgari.

