Scade puterea de cumpărare a românilor. Topul scumpirilor în ultima lună: Fructele costă cu 23% mai mult

După o serie de creșteri alarmante, s-a mai temperat inflația. Luna trecută a ajuns la 9,8%, cu puțin sub lunile precedente, când creșterea TVA și a accizelor a generat scumpiri în lanț.

Datele de la statistică arată că am plătit mai mult pentru fructe, cafea, lapte și ouă, dar și pentru transportul feroviar ori energie.

Puterea de cumpărare scade, însă, spun economiștii, dar și sindicaliștii, care au ieșit miercuri în Piața Victoriei.

Cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete - cu 23 de procente, iar pentru cafea am dat mai mult cu 19%.

Urmează laptele de vacă, pâinea și ouăle. La alimente, majorarea a fost în medie de 7,5% în octombrie anul acesta, față de aceeași perioadă din 2024.

Mărfurile nealimentare și serviciile s-au scumpit cu peste 10%, însă la energia electrică tarifele au sărit în medie cu 70%, după expirarea plafoanelor.

Astfel, rata anuală a inflației a ajuns la 9,8% în octombrie, în scădere ușoară față de lunile anterioare, când a fost 9,9%, după creșterea TVA, arată Institutul Național de Statistică.

Adrian Codirlașu, specialist financiar: „Dacă ne uităm la evoluția salariilor, vedem că puterea de cumpărare scade, lucru care se vede în evoluția cererii, în evoluția vânzărilor pentru consumatorii individuali, pentru populație.”

De inflație s-au plâns și sindicaliștii, care au protestat miercuri în fața Guvernului. Salariați din sănătate, transporturi, industrie și din agricultură au cerut majorarea salariului minim și reducerea taxelor pe muncă.

Ambulanțier din județul Vrancea: „Salariile noastre n-au mai crescut din 2018, inflația a crescut.”

Bărbat: „Suntem împotriva austerității, care, din punctul nostru de vedere, dacă este austeritate, să înceapă de sus în jos, nu de jos în sus.”

Datele Eurostat arată că România este în continuare printre țările europene cu cele mai mici lefuri.

Corespondent Știrile ProTV: „În 2024, salariul mediu anual pentru lucrătorii cu normă întreagă a fost la nivel european de 39.800 de euro. Asta înseamnă cu 5% peste valoarea din 2023. Primele clasate sunt Luxemburg, cu 83.000 de euro, Danemarca și Irlanda. Deși creșterea pentru România este de 3.000 de euro, țara noastră tot spre coada clasamentului se situează, cu 21.100 de euro. Suntem urmați de alte patru state - Slovacia, Ungaria, Grecia și ultima pe listă e Bulgaria, cu 15.400 de euro.”

